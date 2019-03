Der legendäre Schatzsucher Dan Blankenship ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch die Serie "Oak Island - Fluch und Legende". (A+E Networks / HISTORY)

Er widmete sein Leben der Suche nach einem sagenumwobenen Schatz, den er nie finden konnte. Nun ist der legendäre Schatzsucher Dan Blankenship im Alter von 95 Jahren gestorben. „Mit schwerem Herzen teilen wir die traurige Nachricht, dass Daniel Blankenship gestorben ist“, schrieben seine Freunde der „Oak Island Society“ auf ihrer Facebook-Seite. „Dan war eine echte Oak Island-Legende, wurde geachtet und bewundert. Seine Beharrlichkeit, sein Einfallsreichtum und seine Leidenschaft inspirierten uns alle. Gute Reise, Dan. Wir werde dich vermissen und dein Vermächtnis wird immer ein Teil von uns sein.“

Seit über zwei Jahrhunderten ranken sich die Legenden über vergrabene Schätze auf der Insel Oak Island und locken Schatzsucher aus aller Welt in den Nordatlantik. Blankenship las in seiner damaligen Heimat Florida in einer Ausgabe der Zeitschrift „Reader's Digest“ über diesen sagenumwobenen Ort und wurde vom Schatzfieber gepackt. 1965 begann er selbst mit den Nachforschungen, zog 1970 sogar aus den USA ins kanadische Nova Scotia, um Vollzeit nach der legendären Beute, die Piraten dort versteckt haben sollen, zu suchen.

Mit der Schatzsuche verbrachte er den Großteil seines Lebens - und investierte ein kleines Vermögen. Aufgeben kam für ihn aber nie in Frage, er glaubte wie kaum ein anderer an die Legende. „Wir haben im Laufe der Zeit in bestimmten Bereichen einige Anhaltspunkte gefunden, durch die wir über die vielen Jahre Hoffnung schöpften“, erklärte Blankenship dem US-News-Portal „CTV Atlantic“ im Oktober 2014. Wenig später begann er gemeinsam mit dem History Channel die Produktion der Hit-Serie „Oak Island - Fluch und Legende“, die die Brüder Rick und Marty Lagina auf der Suche nach dem Schatz und der Entdeckung des Geheimnisses um Oak Island begleitet.