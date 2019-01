Sarina Nowak und David Vincour lieferten bei "Dancing On Ice" eine gute Performance ab. Von den gesundheitlichen Problemen im Vorfeld war nichts mehr zu spüren. (SAT. 1 / Willi Weber Fotografie)

Schock bei der SAT.1-Show „Dancing on Ice“. Nach Informationen von „Bild“ ist Teilnehmerin Sarina Nowak kurz nach der Generalprobe zur neuen Folge aufgrund von Kreislaufbeschwerden zusammengebrochen. Die 25-Jährige litt an Atemnot und Übelkeit und musste sich im Anschluss an die kräftezehrende Probe sogar übergeben, hieß es. An der Show selbst, die am gestrigen Abend live auf dem Privatsender ausgestrahlt wurde, konnte Nowak allerdings wieder problemlos teilnehmen. Die Gründe für ihren Kollaps sind bislang noch ungeklärt.

Gegenüber der „Bild“ hob Jury-Mitglied Kati Witt (53) die mit dem Sport verknüpften Risiken hervor: „Da kann so schnell so viel schieflaufen. Wenn man zum Beispiel über die Zacke stolpert und auf die Knie fällt. Oder das Gewicht zu sehr nach hinten verlagert und auf den Hinterkopf stürzt.“ Kein Wunder, dass ein derart gefährlicher Hochleistungssport bei im Vorfeld ungeübten Teilnehmern auch das ein oder andere Kreislaufproblem verursachen kann.

Sarina Nowak (hier mit ihrem Eiskunstlaufpartner David Vincour zu sehen) klagte im Anschluss an die Generalprobe über Unwohlsein und erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. (SAT. 1 / Willi Weber Fotografie)

Bei einer weiteren Krankheitsgeschichte im Teilnehmerfeld der „Dancing on Ice“-Kandidaten gab esam Sonntag ebenfalls Grund zur Entwarnung: Sarah Lombardi (26) ist nach ihrem Muskelfaserriss wieder genesen und ergatterte mit ihrer Performance gar die Tages-Höchstwertung. Für Detlef Soost lief dien bislang vierte Folge der aktuellen Staffel indes nicht so gut: Er schied trotz solider Darbietung aus.