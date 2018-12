Große Ehre für Daniel Brühl: Der Schauspieler darf auf einen Golden Globe hoffen. (Ernesto S. Ruscio/Getty Images for Netflix)

Selten kommt es vor, dass ausländische Schauspieler einer TV-Serie für die Golden Globes nominiert werden, geschweige denn ein Deutscher. Das ist nun passiert: Daniel Brühl steht für seinem Hauptpart im hierzulande bei Netflix abrufbaren historischen Krimi-Drama „Die Einkreisung“ auf der Nominiertenliste für die beste Mini-Serie und den besten TV-Film. Durchsetzen muss sich der Hollywoodstar gegen Ikonen wie Antonio Banderas („Genius: Picasso“), Benedict Cumberbatch („Patrick Melrose“) und Hugh Grant („A Very English Scandal“).

Die Romanadaption „Die Einkreisung“ findet sich zudem unter den Nominierungen für die „Best Television Limited Series or Motion Picture Made for Television“, ebenso wie die Showtime-Produktion „Escape at Dannemora“, die HBO-Serie „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story“, die Netflix-Serie „Sharp Objects“ und der Dreiteiler „A Very Englisch Scandal“. Auf der Liste des Golden Globe für die beste „normale“ Drama-Serie stehen „The Americans“, „Bodyguard“, „Homecoming“, „Killing Eve“ und „Pose“; auf eine Auszeichnung als beste Comedy-Serie dürfen „Barry“, „The Good Place“, „Kidding“, „The Kominsky Method“ und die Amazon-Sensation „The Marvelous Mrs. Maisel“ hoffen, deren Hauptdarstellerin Rachel Brosnahan auch für die Beste Hauptrolle einer Comedy-Serie nominiert ist.

Daniel Brühl wurde für seine Rolle in "Die Einkreisung" für den Golden Globe nominiert. (2017 Turner , Inc. Time Warner / Katalin Vermes)

Nominiert als beste Drama-Serienhauptdarsteller sind Jason Bateman („Ozark“), Stephan James („Homecoming“), Billy Porter („Pose“), Richard Madden („Bodyguard“) und Matthew Rhys für „The Americans“. Für das letztere Kalter-Krieg-Drama findet sich unter den Nominierten bei den weiblichen Hauptdarstellerinnen auch Rhys' Kollegin Keri Russell, die sich gegen Caitriona Balfe aus dem Zeitreise-Historiendrama „Outlander“, Elisabeth Moss aus der eindrücklichen Dystopie „The Handmaid's Tale“ sowie Sandra Oh („Killing Eve“) und Julia Roberts für „Homecoming“ durchsetzen muss.