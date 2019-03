Eine neue RTL II-Doku-Soap zeigt Daniela Katzenberger, ihren Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia auf der Suche nach dem "Familienglück auf Mallorca". (RTL II)

Die „Katze“ kehrt zurück ins deutsche Fernsehen: Ab Montag, 25. März, 21.15 Uhr, hat RTL II die neue dreiteilige Doku-Soap „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ im Programm. An drei aufeinanderfolgenden Montagen begleitet der Zuschauer die 32-jährige Reality-TV-Darstellerin, ihren Mann Lucas Cordalis (51) und die gemeinsame Tochter Sophia (3) auf der Suche nach einem neuen Zuhause auf der Baleareninsel. Denn nachdem die junge Familie die mallorquinische Mietwohnung gekündigt und den Wohnsitz im Schwarzwald verkauft hatte, musste sie (vor rund zwei Jahren) eine neue Bleibe finden. Übergangsweise kamen die drei bei Lucas' Papa Costa Cordalis und dessen Frau Ingrid unter - doch das Zusammenleben in der „Mehrgenerationen-WG“ sollte keine Dauerlösung darstellen.

Recht schnell stießen Lucas und Daniela auf eine Immobilie, die ihnen beiden zusagte - doch mit dem Umzug ins Eigenheim fing das Chaos gerade erst an: Berufliche Verpflichtungen, verzögerte Möbellieferungen und unterschiedliche optische Vorstellungen eines schönen Zuhauses sorgten für zahlreiche Konfliktherde. Und über allem schwebte die Frage: Wie wird Töchterchen Sophia auf die turbulente neue Situation reagieren?

Alles in Pink?! Lucas Cordalis (links) ist nicht sonderlich begeistert vom Farbtonvorschlag seiner Frau Daniela Katzenberger. (RTL II)

Nach all dem Umzugstrubel sind Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas aktuell in großer Sorge um Costa Cordalis (74): Der Schlagerstar befindet sich seit rund zwei Wochen in medizinischer Bahndlung und liegt im Krankenhaus. Gegenüber „Bild.de“ äußerte sich Katzenberger wie folgt zum Gesundheitszustand ihres Schwiegervaters: „Costa liegt nach wie vor im Krankenhaus. Es geht ihm nicht gut. Wir besuchen ihn täglich. Mehr möchte ich aus Respekt vor Costa momentan nicht dazu sagen.“