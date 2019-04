Liebesglück bei Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Steht bald wieder Nachwuchs ins Haus? (RTL II)

Ein zweites Kind für Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis? Für das Reality-Soap-Traumpaar nur eine Frage der Zeit. „Wir arbeiten dran“, antwortete Lucas auf die Andeutungen einer eingeladen Astrologin, die den beiden in der dritten Folge von „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ die Zukunft lesen sollte.

Diesmal gehen es die beiden Eltern aber entspannter an: „Nur man darf sich auch nicht verkrampfen, ich sehe das alles entspannt. Sollten wir noch mal das Glück haben, ein anderes Kind zu bekommen, ist das natürlich herzlich willkommen.“ Auch Daniela kann sich neuen Nachwuchs gut vorstellen - mit einem kleinen Haken allerdings: „So zwei Kinder sind ganz schön. Aber so oder so - wenn jetzt noch mal was käme, müssen wir umziehen. Da haben wir gar nicht dran gedacht.“

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger freuen sich, endlich in der neuen Wohnung zu leben. (RTL II)

In der dritten Folge der Reality-Soap „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ (Montag, 8.4., 20.15 Uhr, bei RTL II) ziehen Daniela, Lucas und Sophia endlich wieder ins eigene Heim - natürlich nicht, ohne sich ausgiebig bei den (Schwieger-)Eltern mit einem Essen in der neuen Wohnung zu bedanken. Das muss gelingen, auch wenn die Katze eigentlich nicht kochen kann. Zudem bekommt die kleine Familie Besuch von einem Promi-Maler, der die drei auf ungewöhnliche Weise porträtiert.