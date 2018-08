Death Cab for Cutie - Thank You For Today (Warner Music)

Nicht nur Werbespots können Songs und Bands pushen, sondern auch TV-Serien. Die amerikanischen Indie-Rocker Death Cab for Cutie verdanken ihre Bekanntheit deshalb auch ihren musikalischen Auftritten in „O.C., California“ und „How I Met Your Mother“. Seit etwa 20 Jahren mischt die Band im Musik-Business mit, und nach dreijähriger Funkstille erscheint mit „Thank You For Today“ nun der Nachfolger zum Album „Kintsugi“. Als eine der fleißigsten Bienen des Indie-Rock ging Sänger und Gitarrist Ben Gibbard für die Arbeit an der neuen Platte nahezu täglich ins Studio, was gut gegen eventuelle Schreibblockaden geholfen haben soll. Am Ende hatten Gibbard, Bassist Nick Harmer, Drummer Jason McGerr, und die Gitarristen und Keyboarder Dave Depper und Zac Rae wahrscheinlich genug Stoff für zwei Alben. Depper und Rae sind inzwischen endgültig von Tourmusikern zu festen Bandmitgliedern herangewachsen. Gleichzeitig ist „Thank You For Today“ das zweite Album ohne Gründungsmitglied Chris Walla.

Der Opener „I Dreamt We Spoke Again“ ist anfangs schwer zugänglich, besticht dafür aber mit viel Atmosphäre. Bei „Summer Years“ und einigen weiteren Tracks fragt man sich dann kurz, ob man auf eine falsche Taste gekommen ist: Nein, das sind keine neuen Tracks der Pet Shop Boys. Aber wenn Ben Gibbard seine sanfte Seite raushängen lässt, erinnert sein unaufgeregtes Timbre tatsächlich stark an Neil Tennant, den Frontmann des legendären Pop-Duos.

Auch ohne Gründungsmitglied Chris Walla klingen Death Cab For Cutie nach perfektem Indie-Pop-Rock. (Eliot Lee Hazel)

Man hört auf „Thank You For Today“ kraftvolle Rhythmen, Sprechgesang und verträumte Balladen. Für das Mainstream-Radio ist die Platte zwar wenig tauglich, doch wer die bittersüße Stimmung von Bands wie The Smiths, The Cure, Editors, Radiohead, Eels oder Placebo mag, dem wird auch „Thank You For Today“ gefallen. Indie-Hit-Potenzial haben viele der Songs, unter anderem das eingängige, federleichte Stück „Autumn Love“ oder der energetische, mit Falsett-Stimme vorgetragene Titel „Northern Lights“.

„Wir wollten, dass es so prägnant ist, dass man es komplett durchhören kann und gleich wieder von vorn beginnen will“, erklärt Gibbard das neue Album. Das alles ist auch gelungen. Die Platte fühlt sich an wie aus einem Guss - ein intensiver Soundtrack fürs Independent-Kopfkino mit vielen coolen und mitreißenden Momenten.

„Thank You For Today“ zeigt: Death Cab for Cutie verstehen immer noch, wie man die Tugenden von Pop und Indie bestmöglich vereint. Auch die neue Scheibe kombiniert die Anziehungskraft ohrschmeichelnder, einprägsamer Melodien mit den sperrigeren, unkonventionellen Arrangements, welche die gitarrenlastigen Indie-Wurzeln der Band stolz in den Vordergrund stellen. Und nett sind sie auch noch, wie die Erklärung des Albumtitels zeigt: Nach jedem Tag im Studio verabschiedeten sich die Bandmitglieder mit den Worten „Thank You For Today“.