Amanda Palmer - There Will Be No Intermission (Sony Music Entertainment)

Sieben Jahre sind vergangen, seit Amanda Palmer „Theatre is Evil“, ihr letztes Solo-Album, veröffentlichte. Viel ist seither geschehen im Leben der heute 42-Jährigen, die einst als Sängerin der Dresden Dolls bekannt wurde - beruflich wie privat: Sie hat ein Buch geschrieben, sowohl eine Platte mit ihrem entfremdeten Vater Jack als auch mit ihrem Idol Edward Ka-Spel von den Legendary Pink Dots aufgenommen. Sie hat ihren besten Freund beerdigt, einen Sohn geboren, eine Fehlgeburt erlitten. Und immer wieder zwischendurch Songs geschrieben, um das Geschehene zu verarbeiten. Kein Wunder, dass Amanda Palmer die Stücke, die nun auf „There Will Be No Intermission“ gebündelt werden, ihre Therapie nennt.

Dass dabei keine besonders heitere Platte herausgekommen ist, verwundert nicht. Doch sie ist bei aller Schwere, aller Trauer, aller Verzweiflung und aller Wut auch voller Hoffnung und voller Galgenhumor. Das beginnt schon beim Titel: Entgegen der Ankündigung, dass es keine Pause geben wird, ist jedes zweite Stück eine rund halbminütige, rein instrumentale Unterbrechung. Zu Beginn des Albums mag man das vielleicht als Betrug empfinden, weil statt 20 Liedern tatsächlich nur zehn „richtige“ darauf sind. Doch am Ende ist man Amanda Palmer für jede einzelne Intermission dankbar.

Bereit zum Kampf? Amanda Palmer präsentiert sich auch auf ihrem neuen Album "There Will Be No Intermission" als unbequeme Künstlerin. (Kahn / Selesnick)

Ehrlichkeit, die man vertragen muss

Denn in den Songs, die über zehn Minuten lang sein können, spricht Amanda Palmer schonungslos an, was sie umtreibt - mal nur mit ihrer Ukulele, mal ganz sanft am Klavier, mal breiter orchestriert in dramatisch schrammelnder Dresden-Dolls-Manier. Sie schreibt über das Gefühl, einen Freund nach dem anderen sterben zu sehen („Death Thing“), die Angst, als Mutter völlig zu versagen („A Mother's Confession“) oder die Fassungslosigkeit über den Hass, der tagtäglich im Internet verbreitet wird („Drowning In The Sound“). Dass die längste der musikalischen Pausen auf „Voicemail For Jill“ folgt, ist kein Zufall. In dem Song, den sie nach eigener Aussage seit 23 Jahren zu Papier bringen wollte, setzt sich die Künstlerin damit auseinander, wie mit Frauen umgegangen wird, die abgetrieben haben.

Amanda Palmer schreibt mit einer Ehrlichkeit, die man vertragen muss. Denn die Gefahr, dass sie beim Zuhörer einen wunden Punkt trifft, ein persönliches Trauma aufwühlt, ist groß. Schon nach „The Ride“, dem ersten „richtigen“ Song des Albums, können einem bei der passenden emotionalen Vorbelastung die Tränen in den Augen stehen. Denn das Leben, wie darin sinngemäß festgestellt wird, kann ganz schön beschissen sein. Doch die Alternative ist auch nicht besser, also sollte man es zumindest versuchen - und niemals damit aufhören, wie sie in „Bigger On The Inside“ mit Nachdruck fordert. „Be strong. And somewhere some dumb rock star truly loves you“, verspricht sie. Und das Schöne ist, man glaubt ihr.