Die letzten Worte des „Rosenheim-Cops“ Joseph Hannesschläger

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Danke, Wiederschaun“: Am Dienstag läuft die letzte Folge mit Joseph Hannesschläger

teleschau

Am 20. Januar ist der Schauspieler Joseph Hannesschläger verstorben. Am Dienstag hat der Schauspieler in der Krimiserie „Die Rosenheim-Cops“ seinen allerletzten TV-Auftritt.