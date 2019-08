Fast drei Jahre nach seinem TV-Abschied will es Jürgen Domian wieder wissen. Die Fans sind begeistert. (Andreas Rentz/Getty Images)

Vor knapp drei Jahren verabschiedete er sich von seiner nächtlichen Radio- und TV-Talksendung, nun ist er wieder zurück: Ab Freitag, 8. November, kehrt Jürgen Domian mit einem neuen Format zum WDR zurück, kündigte der Sender gestern an - und bei Twitter gibt es kein Halten mehr: Mit zahlreichen Laola-Wellen-GIFs, Bildern von applaudierenden Minions oder Standing Ovations quittierten Domians Fans die Comeback-Ankündigung.

„Darauf erstmal 60 KG Hackfleisch“, kommentierte ein Anhänger in Anspielung auf einen der berühmtesten Anrufe, die der Seelsorger in seiner Sendung entgegennahm. „So ein Druck, jetzt muss ich mir ganz schnell ne abstrakte Macke einfallen lassen“, meinte ein andere. Manche sind da schon weiter: „Endlich kann ich von meiner nervigen Nachbarin erzählen“, freut sich ein geplagter Twitterer. Doch auch ein paar wenige kritische Stimmen waren zu vernehmen: „Ich finde aufgewärmtes Essen geschmacklos“, hieß es in einer Antwort auf die Ankündigung des WDR.

Ob „Domian live“ ab 8. November tatsächlich einen aufgewärmte Version der Kultsendung „Domian“ sein wird, ist noch nicht bekannt. Bisher erklärten die Verantwortlichen nur, dass sich Jürgen Domian künftig freitags „live und ohne Tabus“ neuen Problemen widmen wird. Details sollen folgen.