Insgesamt ist Sonys PS4-exklusive "PlayStation VR" mit geschätzten drei Millionen Verkäufen das meistverkaufte Premium-Headset. (Sony)

PC-Gamer mit „Virtual Reality“-Ambitionen greifen bevorzugt zu Oculus Rift oder HTC Vive, um sich in die virtuelle Dimension zu beamen, PS4-Besitzer wiederum kaufen sich dafür ein „PlayStation VR“-Headset. Nicht ganz so gut haben es die Xbox-Spieler: Mit der „Xbox One X“ hat Microsoft zwar ein ausreichend starkes Konsolen-System am Markt, trotzdem hat der Hersteller dem Medium bisher eine Absage erteilt.

Jetzt wollen US-Medien wie Cnet herausgefunden haben, dass der Konzern bereits an einem eigenen Headset gearbeitet, die Pläne dann aber wieder verworfen hat. Schuld seien angeblich die hohen Kosten drahtloser VR-Technologie gewesen: Offenbar will man sich für den VR-Ernstfall nicht wie Sony auf ein Modell mit fettem Kabelstrang verlassen, sondern dem Kunden gleich das komfortablere Drahtlos-Erlebnis bescheren. Auf dem PC-Markt ist diese Sorte VR schon jetzt Realität, allerdings schlagen die dafür nötigen Zusatz-Module mit um die 350 Euro zu Buche. Demnach würde ein XBox-exklusives und obendrein kabelloses VR-Headset gut und gerne 800 Euro kosten - mehr als die Konsole selbst.

Bisher leider nicht der erhoffte Aufsteiger: das einstige Hype-Medium "Virtual Reality". Auf dem PC dominieren die beiden Brillen "Oculus Rift" (Abbildung) und die "HTC Vive" den kleinen Markt. (Oculus VR)

Vielleicht ist dem Hersteller der Markt aber auch nach wie vor zu klein: Sony ist mit geschätzten drei Millionen PSVR-Verkäufen Marktführer - und selbst diese Zahl ist angesichts von 83 Millionen installierten PS4-Konsolen zu vernachlässigen. Selbst auf der Gamescom in Köln war von der VR-Euphorie vergangener Jahre nicht mehr viel zu spüren: Nennenswerte Software-Neuheiten gab es wenige, auch die Menge an Präsentations-Headsets ist deutlich zurückgegangen.