Na, ob da den Böhsen Onkelz ihre Anhänger nicht bö(h)se sein werden: Wie die Band via Facebook bekannt gab, findet das Onkelz-Festival „Matapaloz“ im kommenden Jahr nicht statt. „Wir haben uns schweren Herzens entschieden, 2019 kein Matapaloz zu organisieren. Grund ist ein kreativer Prozess, an dessen Ende, im besten Falle, ein neues Böhse Onkelz Album stehen soll. Das Veranstalten eines eigenen Festivals in diesen Dimensionen frisst einfach zu viel Zeit, darunter würde zwangsläufig die Aufnahme des neuen Albums leiden“, baten die Musiker ihre Fans um Verständnis.

Aber nicht nur die Arbeit an den neuen Tracks soll Schuld an der Absage haben. „bild.de“ vermutet, dass das nachlassende Interesse an dem Festival auch Ursache dafür sein könnte. Nachdem 2017 in Hockenheim noch 100.000 Fans dabei waren, fieberten dieses Jahr in Leipzig rund 30.000 Menschen mit. Immerhin machte der Onkelz-Pressemanager Dennis Diel gegenüber „bild.de“ Hoffnung auf eine Ausgabe des Festivals in der Zukunft: „Grundsätzlich hat die Band große Lust auf dieses feine Festivalspektakel.“ Eine Entscheidung darüber werde Ende 2019 getroffen.

Immerhin gibt es dennoch die Chance, die Band auch im kommenden Sommer live erleben zu können: „Wir haben Angebote diverser Festivals in Deutschland und dem restlichen Europa. 2-3 davon würden wir gerne spielen, das HELLFEST haben wir gerade zugesagt“, gab die Gruppe in Facebook bekannt. Holger Hübner, Chef des „Wacken Open Air“, schob hingegen den Spekulationen um einen Auftritt der Böhsen Onkelz auf dem Festival einen Riegel vor: „2019 ist kein Auftritt der Onkelz auf dem Wacken geplant.“