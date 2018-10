Hat ebenso wie seine "Red Dead Redemption 2"-Kollegen keine bekannte Stimme: Wildwest-Antiheld Arthur Morgan. (Take2)

Während Rockstars kommender Open-World-Hit „Red Dead Redemption 2“ gerade Negativ-Schlagzeilen wegen angeblicher Mitarbeiter-Ausbeutung macht (Stichwort: 100-Stunden-Wochen), äußert sich Rockstar-Mitgründer Dan Houser zu einem erfreulicheren Aspekt des interaktiven Westerns: zu seiner Vertonung.

Houser zufolge ist der einzige bekannte Sprecher, den man für die Synchro des Titels angeheuert hätte, der Kanadier Graham Greene aus „Der mit dem Wolf tanzt“. Der Rest der Charaktere - inklusive Hauptfigur Arthur Morgen - wird von zwar talentierten, aber eher unbekannten Akteuren vertont. Auch künftig wolle man sich an diese Taktik halten - und das aus gutem Grund: Mit prominenten Sprechern wie dem inzwischen verstorbenen Schauspieler Burt Reynolds oder Chuck D. aus der HipHop-Formation Public Enemy hätte in es in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben. Schuld daran wären vor allem die oftmals übersteigerten Egos der Stars gewesen.

Laut Houser hätte die Zusammenarbeit mit vergleichsweise unbekannten Sprechern außerdem den Vorteil, dass sie die Wahrnehmung der Figuren durch den Spieler nicht beeinträchtigen. Würde man dagegen einen Promi hören, hätte man als Betrachter stets ein bestimmtes Bild vor Augen - eines, das dem virtuellen Charakter vielleicht gar nicht entgegenkäme.

Vermutlich spiegelt Housers Statement allerdings nur die halbe Wahrheit wider: Spiele-Hersteller setzen nämlich nicht nur auf bekannte Stimmen sowie Gesichter, um ihre Spiele damit zu bewerben. Obendrein werden Spiele-Charaktere oft ganz bewusst so angelegt, dass sie Schauspielern oder anderen Stars ähneln, damit Gamer sofort wissen, wo sie die betreffende Figur einzuordnen haben. Viel wahrscheinlicher ist es deshalb, dass Rockstar auf diese Weise vor allem Geld sparen und späteren Rechts-Konflikten aus dem Weg gehen möchte.