Die Rentenbezüge wurden am 1. Juli erhöht. (dpa)

Die Rentenbezüge steigen. Die 20 Millionen Rentner in Deutschland bekommen ab dem 1. Juli mehr Rente - und zwar drei Prozent. In Westdeutschland sind es 3,22 Prozent mehr Bezüge und im Osten 3,37 Prozent.

Die LKW-Maut wird auf die deutschen Bundesstraßen ausgeweitet - und zwar auf alle. Darin eingeschlossen sind auch alle Schnellstraßen mit einer B-Kategorisierung. Damit sind Lastwagen in Zukunft auf zusätzlichen 40.000 Kilometern zur Zahlung der Maut verpflichtet. Das soll zwei Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich in die Staatskassen spülen.

Kinder unter 15 Jahren und schwangere Frauen dürfen bei Zahnbehandlungen nur noch in den Ausnahmefällen eine Füllung aus Amalgam bekommen. Die Füllungen mit einem sehr hohen Quecksilberanteil sind zwar nicht zwangsläufig giftig für den Patienten, so die EU-Verordnung, dennoch können gesundheitliche Risiken bei der Verarbeitung oder Entsorgung entstehen. In der Regel bezahlen die Krankenkassen stattdessen die Füllungen aus Kunststoff.

Deutschland hat ab sofort ein bundesweites Register für Samenspenden. Für künstliche Befruchtungen werden die Daten ab sofort für eine Dauer von 110 Jahren gespeichert - allerdings nur, wenn diese nach dem 30. Juni erfolgt sind.