Hier geht's entlang zum Liebesspiel: In Staffel zwei des bislang verhalten bis kritisch besprochenen RTL-Formats "Paradise Hotel" stellen sich (von links) Luisa, Julia Jessica, Chelly, Cheyenne und Michelle dem Reality-TV-Verdikt. (TVNOW)

In Giorgos Lanthimos' vielfach preisgekrönter Science Fiction-Groteske „The Lobster“ (2015) spielt Colin Farrel einen Single, der tun muss, was eine dystopische britische Gesellschaft in naher Zukunft für ihn vorsieht. Alle, die alleine sind, werden per Aufenthalt in einem biederen Kurhotel angehalten, schnell einen Partner zu finden - sonst droht die Verwandlung in ein Tier. Nun, ganz so dramatisch wird es in der Show „Paradise Hotel“, deren zweite Staffel auf den Zuschauer zurollt, nicht. Hier droht lediglich das Abgeschobenwerden in ein karges Einzelzimmer - während fünf fummelige Paare sich größte Mühe geben, den Anforderungen des körperbetonten Castingshow-Teilnehmers zu genügen und natürlich im Paarstatus zu verharren. Nur wer am Ende zu zweit ist, kann den Gewinn von 20.000 Euro einsacken.

Gleich zu Beginn müssen sich die Jungs ordentlich ins Zeug legen. Anhand einer von ihnen selbst aufgenommenen Videobotschaft wählen die Mädels aus, mit wem sie sich ein Zimmer teilen möchten. Ein Horror-Moment für jeden Tanzstunden-Besucher, der früher mal in einer langen Reihe von „Kandidaten“ saß, wenn die Lehrerin rief: „Die Damen fordern auf.“ Und doch ist die Rolle des Außenseiters „Nummer 11“ nicht uninteressant, handelt es sich doch um jenen Spalter, der versuchen darf, die anderen Paare auseinanderzubringen, um selbst wieder zum Zweisamkeits-Zuge zu kommen.

Waidmannsheil: Moderatorin Angela Finger-Erben instruiert die Kandidaten (von links) Andreas, Tobias, Yücel, David und Tuncay. (TVNOW)

Angela Finger-Erben moderiert elf neue Folgen des Formats, das in den USA nach mehreren nicht wirklich erfolgreichen Versuchen vom produzierenden Sender Fox 2019 abgesetzt wurde.

Trash-TV ohne Kritikerbonus

Angela Finger-Erben moderiert ein Format, das bei den Kritikern eher durchfiel: "Paradise Hotel" ist in der Tat ein ziemlich "direktes" Flirting-Format. (TVNOW)

Als ordinär, stumpf und sexuell übergriffig wurde die Show in diversen Kritiken beschrieben. Richtig ist, dass Gesprächsniveau wie auch die Selbstdarstellung der Kandidaten ziemlich explizit sind. Die neue Staffel, sie läuft im Anschluss an die Dating-Show „Take Me Out“, ist bereits ab 16. Juni bei TVNOW zu sehen. Zuschauer des Streamingdienstes haben also einen gewissen Zeitvorsprung, was die mexikanischen Verwicklungen in Doppel- und Einzelzimmern betrifft.

2019, als das Format erstmals fürs deutsche Fernsehen produziert wurde, waren die Quoten nicht schlecht. Im Anschub-Sog des erfolgreichen „Das Sommerhaus der Stars“ brachte es die Liebeshotel-Inszenierung zu Beginn auf durchaus ordentliche Werte: 860.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verharrten bei der Auftaktfolge ab 22.15 Uhr vor dem Fernsehgerät. Direkt nach Ausstrahlung der Premierenfolge wanderte das Trash TV-Produkt allerdings zu TVNOW. 2020 versucht man es nun mit einer zeitlich versetzten, aber parallelen Ausstrahlung in TV und beim Streamingdienst.