Buddy Guy - The Blues Is Alive And Well

„Bluesmusiker hören nicht auf. Sie fallen einfach um“, sagte Buddy Guy einmal. 81 Jahre weilt die Legende bereits auf der Erde, seine erste Plattenaufnahme stammt aus den Fünfzigern. Er ist der letzte Titan einer längst vergangenen Epoche, und wenn er sein neues Album „The Blues Is Alive And Well“ betitelt, dann sagt das nicht nur etwas über dieses Genre aus, sondern auch über den Meister selbst.

Der Blues ist das Fossil im Reich der modernen U-Musik. Eines, das dank zeitlosen Stücken und daraus resultierender, nie abflauender Attraktivität auch heute noch äußerst lebendig wahrgenommen wird. Platten von Pionieren wie Robert Johnson verkaufen sich weiterhin, Eric Clapton und Konsorten tragen das Genre in die Arenen, und die Welle der jungen, insbesondere an der Gitarre versierten Erbträgern weist eine stattliche Höhe auf. Buddy Guy ist dabei einer der Dinos, der die prägende Zeit Mitte des letzten Jahrhunderts mitgestaltete. B.B. King und John Lee Hooker, Muddy Waters und Howlin' Wolf jammen im Himmel, Guy schaut ihnen von hier unten aus zu.

81 Jahre und kein bisschen leise: Buddy Guy hat den Blues noch drauf. (Paul Natkin)

„A Few Good Years“ nennt sich das Eröffnungsstück von „The Blues Is Alive And Well“. Guy bittet den Allmächtigen um einige weitere Jahre Aufenthaltsgenehmigung auf der Erde. Jede Note der Gitarre wird aufgesaugt, der Herzschlag des Hörers passt sich dem Rhythmus des Schlagzeugs an. Abgelöst wird die Nummer von dem fröhlichen „Guilty As Charged“, wobei auch hier klar ist: Der klassische Bluesgott hat das Zepter in der Hand. Und gibt ihn nicht ab. Selbst wenn das bläsergetränkte Titelstück in die Richtung der souligen Blues-Phase von Gary Moore weist und „Whiskey For Sale“ modern-funkig angesprüht wurde.

Grammys und Verkaufszahlen sind ein Indiz für die anhaltende Bedeutung von Buddy Guy. Ein anderes ist die Liste der hochkarätigen Gäste, die sich bereits auf den letzten Alben die Klinke in die Hand gaben. Diesmal mit dabei: James Bay („Hold Back The River“), der auf „Blue No More“ auf ein vokales Jung-/Alt-Duett mit Buddy Guy einsteigt. Mick Jagger, der an der Mundharmonika auf „You Did The Crime“ glänzt. Und er ist nicht der einzige Rolling Stone: Gemeinsam mit Jeff Beck macht Keith Richards das formidable „Cognac“ zu einer exklusiven Sternstunde. „The Blues Is Alive And Well“? Auf dieser Platte ist er das tatsächlich. Und ihrem Erschaffer können definitiv „A Few Good Years“ mehr gewünscht werden.