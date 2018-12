"Das Boot" ist die bislang erfolgreichste Eigenproduktion von Sky. Sie sind auf Feindfahrt an Bord der U 612, von links: Julius Feldmeier, Rick Okon, Franz Dinda und August Wittgenstein. (Nik Konietzny / Bavaria Fiction GmbH)

Die Weltkriegsserie „Das Boot“ ist die bislang erfolgreichste deutsche Eigenproduktion des Pay-TV-Anbieters Sky. Insgesamt sahen 1,44 Millionen Zuschauer die erste Staffel der Serie im Fernsehen, 2,8 Millionen verfolgten „Das Boot“ auf anderen Verbreitungswegen wie Video on Demand, so Sky in einer Mitteilung. Für Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, hat die Serie damit die „Erwartung weit übertroffen“.

„Das Boot“ schließt lose an Wolfgang Petersens gleichnamigem Kino-Klassiker an; in den Hauptrollen spielen Rick Okon („Tatort“) und Vicky Krieps („Der seidene Faden“). Aufgrund des Erfolgs der ersten Staffel kündigte Sky vor wenigen Tagen eine Fortsetzung an - voraussichtlich ab dem kommenden Jahr werden weitere Folgen des Weltkriegs-Thrillers gedreht, so die Produzenten.

Die Sky-Serie basiert lose auf dem Film von 1981. In dieser Szene beobachten August Wittgenstein (links) und Rick Okon das Meer - und sich gegenseitig. (Nik Konietzny / Bavaria Fiction GmbH, 2018 - All Rights Reserve)

Schon jetzt darf sich die Serie Hoffnungen auf neun Deutsche Fernsehpreise machen: Die Sky-Produktion ist in fast jeder Fiction-Kategorie nominiert. Auf der Nominierungsliste stehen neben den Hauptdarstellern Tom Wlaschiha und Vicky Krieps auch Regisseur Andreas Prochaska sowie die Autoren Tony Saint und Johannes W. Betz. Vergeben werden die Preise von einer 14-köpfigen Jury, bestehend aus Schauspielern, Produzenten, Autoren und weiteren Fernsehschaffenden. Der Deutsche Fernsehpreis wird am Donnerstag, 31. Januar, verliehen.