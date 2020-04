Deutschland hat im Umgang mit der Pandemie bisher einiges richtig gemacht, das vermittelt zumindest der Blick aus dem Ausland auf die Republik. (Franz Berding/DPA)

England: Was können wir von Deutschland lernen?



Wenn sich täglich ein Regierungsvertreter in der Downing Street an die Nation wendet, um diese in der Coronavirus-Krise auf den neuesten Stand zu bringen, dann hagelt es im Anschluss in der Regel Kritik. Besonders unter Druck geraten Minister sowie beratende Wissenschaftler stets dann, wenn auf Deutschland verwiesen wird. Und das passiert so ziemlich ständig. Warum sterben in der Bundesrepublik deutlich weniger mit Covid-19 Infizierte als auf der Insel? Warum schaffen es die Deutschen, so viel mehr zu testen? Was können wir von Deutschland lernen?

Mittlerweile rollen bei der Erwähnung der europäischen Vorbildnation etliche Briten schon die Augen. „Wie es Deutschland richtig machte, während Großbritannien falsch lag“, titelte der „Telegraph“ und damit ausgerechnet jene europaskeptische Zeitung, die gerne gegen den Kontinent ätzt und dafür den Patriotismus im Königreich beschwört. Doch Experten befürchten, dass Großbritannien mit Blick auf die Sterberate das am schlimmsten betroffene Land in Europa werden könnte. Oder es gar schon ist? Bis jetzt wurden allein in den Krankenhäusern fast 21 000 Tote gezählt. Jene Menschen, die zu Hause oder in Pflegeheimen gestorben sind, werden in der Statistik nicht erfasst, Schätzungen gehen von rund 9000 zusätzlichen Opfern aus. Auch wenn Gesundheitsminister Matt Hancock versprochen hat, dass bis Ende April pro Tag 100 000 Tests gemacht werden sollen, fanden am Dienstag tatsächlich nicht einmal 20 000 statt. Es herrscht Chaos. Selbst Ärzte, Schwestern und Pfleger, die weiterhin über den Mangel an Schutzausrüstung wie Masken und Kitteln klagen, werden lediglich getestet, wenn sie oder ihre Familienmitglieder Symptome zeigen, ganz zu schweigen von der restlichen Bevölkerung.

Von einer „Test-Schande“ sprach die „Daily Mail“. Das dezentral organisierte Deutschland dagegen, so werden die Briten nicht müde zu betonen, führte schon länger deutlich mehr Tests durch, peilt nun sogar 4,5 Millionen pro Woche an – der Schlüssel zum Erfolg in der Pandemie. Damit nicht genug. Mit Neid blickt das Land auf den Kontinent, wo die ohnehin weniger strikten Ausgangsbeschränkungen nun weiter gelockert wurden, während auf der Insel noch immer die strenge Anweisung gilt, zu Hause zu bleiben. Mit Verwandten oder Freunden aus anderen Haushalten etwa darf man sich nicht treffen, im Gegensatz zu Deutschland, wo Alleinlebende zumindest eine andere Person sehen konnten. Die Maßnahmen im Königreich gelten bis zum 7. Mai – mindestens. Forderungen nach einer schnellen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen hat der britische Premierminister Boris Johnson nach der Genesung von seiner Coronavirus-Infektion eine Absage erteilt. Eine zweite Erkrankungswelle müsse vermieden werden, erklärte der Premier.

Vereinigte Staaten von Amerika: Schulterschluss mit dem starken Netz an Forschungsinstitutionen



Das renommierte Magazin „The Atlantic“ feiert die Doktorandin der Chemie als eine „Chef-Wissenschaftlerin” an der Spitze der Regierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die Corona-Krise bisher mit „charakteristischer Rationalität, verbunden mit uncharakteristischer Sentimentalität“ relativ erfolgreich bewältigt. Die Pandemie sei die „krönende Herausforderung“ einer Politikerin, deren Stil stets „als analytisch, unemotional und vorsichtig“ beschrieben worden sei. Angesichts der Zustimmungsraten von etwa 80 Prozent lasse sich nicht bestreiten, dass eine „umsichtige Führung” angesichts des Versagens populistischer Politiker wieder angesagt sei. Kanzlerin Angela Merkel genieße das Vertrauen der Menschen, durch „die trüben Wasser des Ausbruchs zu navigieren, ohne dabei eine Pandemie des Geistes anzustiften oder ihr zu erliegen“.

Auch der „New York Times“ war es wichtig, hervorzuheben, dass Deutschland „die erste große Demokratie ist, die die Verbreitung des Coronavirus gestoppt hat, und nun die erste ist, die ihre Wirtschaft methodisch wieder anfährt". Die Zeitung schaut angesichts der rund eine Million Infizierten und über 50 000 Toten in den USA genau hin. Vor allem, weil die Zahl der Todesopfer so gering und das Gesundheitssystem so widerstandsfähig sei. „Deutschland ist der Neid der Welt“, resümierte die „New York Times“. Hervorgehoben werden das effiziente Testen und die enge Kooperation der wissenschaftlichen Institutionen. Wichtig für den Erfolg sei das Vertrauen der Deutschen in ihre Regierung. Merkel habe durch ihre unaufgeregte und rationale Führung erheblich dazu beigetragen.

Kritisch hebt das US-amerikanische Leitmedium allerdings hervor, dass die Kanzlerin auf europäischer Ebene zu wenig getan habe. Die Solidarität im eigenen Land „fehlt in Deutschlands Reaktion auf die ärmeren Nationen im Süden Europas“. Ein wunder Punkt, der auch von anderen US-Medien aufgegriffen wird.

Insgesamt überwiegt im Meinungsbild der USA aber das Lob für die Fähigkeit der föderalen Demokratie in Deutschland, transparent und effizient mit der Pandemie umzugehen. Der Fernsehsender CNN betont dabei die enge Kooperation zwischen Bund und Ländern.

Wohltuend zu der Polarisierung unter der Präsidentschaft von Donald Trump in den USA fällt TV-Korrespondenten die Bereitschaft der politischen Konkurrenten in Deutschland auf, in der Krise auf die Gemeinsamkeiten abzuheben. Während der US-Präsident seine täglichen Auftritte dazu nutze, die Aussagen der eigenen Experten und Wissenschaftler zu unterminieren, beruht das Krisenmanagement der Kanzlerin nach Einschätzung großer US-Medien auf einem Schulterschluss mit dem starken Netz an Forschungsinstitutionen und Universitäten in Deutschland.

Merkel habe sich bewusst auf Leute wie Professor Christian Drosten von der Berliner Charité verlassen, beobachtet „The Atlantic“. Beide seien bereit, auch zu sagen, wenn sie etwas nicht wüssten. Dies stärke die Glaubwürdigkeit. Die Bundeskanzlerin und der Virologe würden in der Bevölkerung „hohes Vertrauen“ genießen.

Frankreich: Kanzlerin Merkel als besonnene Staatsfrau

Deutschland nimmt in den Augen vieler Franzosen beim Krisenmanagement in Zeiten des Coronavirus eine altbekannte Rolle ein, nämlich die des Klassenbesten, der einerseits bewundert, andererseits misstrauisch beäugt wird. Nicht nur bei Fußballbegegnungen schreiben französische Medien gerne vom „Match“ zwischen beiden Ländern, sondern auch, wenn es um wirtschaftliche Leistungen oder den sozialen Dialog geht – und nun scheint der Nachbar die Lage erneut besser im Griff zu haben.

Deutschland komme deutlich besser mit dem Coronavirus klar als Frankreich, schreibt Laurent Joffrin, Chefredakteur der linksliberalen Tageszeitung „Libération“. Die Ursachen dafür würden alte Vorurteile über den Haufen werfen: „In Frankreich verulken oder loben wir häufig die deutsche Disziplin, doch unser Nachbar hat längst nicht so harte Ausgangsbeschränkungen verhängt wie wir.“ Das vor allem bei der Linken wegen seines Ordoliberalismus verschriene Deutschland habe sein Gesundheitssystem besser ausgestattet als Frankreich. Ähnlich kommentierte die linksliberale „Le Monde“. Der konservative „Le Figaro“ schreibt: „Deutschland ist besser gewappnet als seine Nachbarn. Und die Kanzlerin ist ein erheblicher Grund dafür. Wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kriegerische Reden zu halten, macht für Bundeskanzlerin Angela Merkel keinen Sinn. Ergebnis: Die Deutschen vertrauen ihren politischen Führungskräften. Disziplin und Gemeinschaftsgeist haben sie dazu animiert, die Vorgaben körperlichen Abstands zu respektieren. Ihr Krisenmanagement hat einer Kanzlerin wieder auf die Beine geholfen, der man nachsagte, sie befinde sich am Ende ihres Weges.“

Es ist nicht so, dass eine besondere Deutschland-Begeisterung ausgebrochen wäre. Man schaut sich genau und sehr ausführlich, teils auf mehreren Seiten an, was der Nachbar anders macht. Denn trotz weniger strikter Maßnahmen bei der Ausgangssperre sind rechts des Rheins deutlich weniger Tote zu beklagen. In Frankreich werden die strengen Maßnahmen erst ab 11. Mai gelockert. Auch die Situation in den Krankenhäusern war nicht annähernd so angespannt wie in einigen französischen Regionen. Vielmehr nahmen zahlreiche Bundesländer Intensivpatienten aus dem Nachbarland zur Behandlung auf.

Dass es auch in Deutschland Streitigkeiten über die richtige Strategie, Vorwürfe und zeitweise Engpässe beim Material gab, kam in Frankreich kaum zur Sprache. Stattdessen nutzen Kritiker der französischen Regierung das gute Krisenmanagement der Bundesrepublik als Argument. Kanzlerin Merkel als besonnene Staatsfrau flößt den meisten Franzosen ohnehin mehr Vertrauen ein als der eigene Präsident.

Obwohl Emmanuel Macron medienwirksam für Corona-Bonds und eine Vergemeinschaftung von Schulden innerhalb der Euro-Zone plädierte, wurde diese Frage in der Öffentlichkeit bislang nicht umfassend debattiert. Noch liegt der Fokus stark auf der Situation im eigenen Land, die sich trotz der über 20 000 Todesopfer allmählich entspannt.

Belgien: Einmal mehr geht in dieser Situation der neidische Blick in Richtung Deutschland



Belgien kämpft mit seinem traurigen Ruhm. Über 7000 Tote hat das Virus inzwischen gefordert – und das in einem Land mit gerade mal 11,5 Millionen Einwohnern. Das achtmal größere Deutschland liegt deutlich dahinter. Es eine statistische Zahl, je nachdem, wie gerechnet wird. Manche Wissenschaftler warnen davor, die Zahl der Opfer in ein Verhältnis zu der Größe des Landes zu setzen. Belgien tut es. Demnach hat das Land pro eine Million Einwohnern mit deutlich über 500 Toten den schlimmen Platz eins in der Welt. Antwerpen, Lüttich und Gent sind die eigentlichen Hotspots, Die Hauptstadt Brüssel kam bisher vergleichsweise milde davon.

Die Zahlen sind erschreckend. Aber es ist nicht einmal klar, ob sie wirklich stimmen. Denn es reichte bisher, wenn ein Todesfall in einem Pflegeheim als Corona-Verdachtsfall galt, um in die Statistik aufgenommen zu werden. Auf diese Methode verfiel man, weil bei Verstorbenen nicht mehr getestet wurde, ob es sich wirklich um eine Covid-19-Infektion handelte. Selbst einer der führenden Virologen Steven Van Gucht tat viel zu lange die steigenden Zahlen als „schwere saisonale Grippe“ ab. Gesundheitsministerin Maggie de Block zögerte ebenfalls, ehe sie dann gemeinsam mit der geschäftsführenden Premierministerin Sophie Wilmès den Lockdown verkündete – und sogar die beliebten Pommes-Buden schließen mussten.

Einmal mehr geht in dieser Situation der neidische Blick in Richtung Deutschland. „Wir können lernen“, schrieb ein Zeitungskommentator vor einigen Tagen, „dass wir viel früher und breiter hätten testen müssen, um angemessen zu reagieren.“ Das belgische Gesundheitssystem blieb bisher stabil, wohl auch deshalb, weil viele schwere Erkrankungen tödlich verliefen.

Nun wäre ein noch auf lange Sicht gesperrtes Belgien für die deutschen Urlauber nur ein begrenztes Problem. Belgiens Küsten sind zwar in den Ferien ebenso überlaufen wie die herrlichen Regionen der Ardennen – aber von nur wenigen Deutschen. Die reisen meist durch das Land in Richtung Großbritannien, Frankreich oder die Niederlande. Daran wird sich wohl auch nichts ändern, da die Grenzen zwar kontrolliert werden, aber offen bleiben. Doch anders als sonst, wenn die Reisenden gerne gesehen sind, reagieren die Belgier gerade eher verstimmt.

Als über Ostern zahlreiche Bundesbürger entgegen der dringenden Ermahnungen, nur in wichtigen Fällen zu verreisen, doch zu Tagesausflügen an die Nordseeküste kamen, gab es offenes Unverständnis in den Medien. Die Konfrontation mit den Bewohnern des Landes, das wieder einmal alles besser macht und nun auch noch lockerer durch die Krise zu kommen scheint, macht dann doch neidisch. Dabei richtet sich die eigentliche Verärgerung der Belgier aber eher auf Italien und Österreich. Der Ausbruch der Krise fiel nämlich mit dem Ende der Winterferien zusammen. Und die verbrachten viele Flamen und Wallonen in Norditalien oder in Ischgl beim Skifahren. Sie brachten das Virus als Souvenir mit.