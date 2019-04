Die französischen Rap-Superstars PNL geben keine Interviews - die Brüder lassen auch auf "Feux Frères" die Musik für sich sprechen. (QLF Records)

Mit „La misère est si belle“ schließt „Deux Frères“ ab. „Das Elend ist so schön.“ Der letzte Song des neuen Albums der französischen Rap-Superstars PNL beinhaltet fast alles, was die Musik des aufstrebenden Duos auszeichnet. Melancholische Gitarrenriffs, die französische Chansons mit mitteleuropäischer Folklore verbinden, und repetitive Hypnose-Vocals, die vom Aufwachsen mit Sturmmasken und den Vorgängen der Schattenwelt philosophieren. Es ist ein träumerisches Lied mit einem zurückhaltenden Percussion-Arrangement. Und PNL singen darüber, dass ihnen der Ruhm zwar Geld und ein Eigenheim eingebracht, aber nicht ihre Verbundenheit zu den Straßen ihrer Heimat genommen hat.

Vor vier Jahren eroberten die Brüder N.O.S und Ademo mit ihrem Viral-Hit „Le monde ou rien“ („Die Welt oder nichts“) von einem Problemviertel der Stadt Corbeil-Essonnes aus das Internet, dann die französische HipHop-Szene und letztlich die Top-Platzierungen in den nationalen Charts. Seitdem gelten sie in Frankreich als Pop-Wunderkinder. Die Aufregung um „Deux Frères“ war schon im Vorfeld groß, als der Vorbote „Au DD“ erschien. PNL sind die erste Band überhaupt, die ein Musikvideo auf dem Eiffelturm drehen durfte. Was außerdem zur Mythos-Bildung beiträgt: Ademo und N.O.S. geben keine Interviews - und werden dafür gerne mal mit Beyoncé oder Daft Punk verglichen. Der Musiker als Phantom; die Musik soll für sich sprechen.

Wandeln auf Synthesizer-Wolken

Auf den 16 Songs von „Deux Frères“ geht es sensitiver zu, als man es von hypermaskulinen französischen Rap-Größen wie Booba und generell im HipHop gewohnt ist. „Autre monde“ etwa beschwört im Flüsterflow zu behutsamen Synthesizer-Akkorden die unumstürzliche Familientreue im Slow-Motion-Takt. Manche Stücke sind von Videospielen oder Comic-Serien inspiriert. Bis auf drei Tracks schweben N.O.S und Ademo durch ihr Album, das ganz so wirkt, als sei es wirklich dem Weltraum entsprungen. Schleppende Drums, sachte Melodien, Singsang-Passagen mit Gefühl.

Auch in den Texten sucht man vergeblich nach Rapper-Klisches. Ihre Erfahrungen als Kleindealer glorifizieren die Brüder nicht. Schlaflosigkeit, Wut und Reue beschäftigen sie, Konsum wird kritisch hinterfragt. „La mélodie me fait du bien, j'pense plus à Gucci pour me vêtir“ („Die Melodie fühlt sich gut an, ich brauche kein Gucci“), heißt es etwa im bereits erwähnten Titel „La misère est si belle“. Nur „91's“, eine energetische Mid-Tempo-Rundfahrt mit Miami-Vice-Synthesizern und Cabriolet-Bassline, das karibisch anmutende „Hasta La Vista“ und der heruntergefahrene Eurodance-Riddim von „Shenmue“ brechen aus dem verträumten Kaleidsokop-Klangmuster aus. Der Rest ist Wandeln auf Synthesizer-Wolken und Singen von Abgründen und Elend. Deutsche Rapper, die sich in der Vergangenheit schon oft von französischem HipHop inspirieren ließen, sollten bei „Deux Frères“ genau hinhören.