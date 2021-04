Erfolgsrezept: verrückte Strecken, Fahrer, Modi und Power-Ups - "Mario Kart 8" ist das erfolgreichste Rennspiel! (Nintendo)

Wenn es um das erfolgreichste Rennspiel aller Zeiten geht, würden - sollte man meinen - Qualitäten wie bahnbrechende Optik und realistische Fahrphysik den Ausschlag geben. Weit gefehlt! Im Ranking der beliebtesten Racer macht einer das Rennen, den man nicht unbedingt in der Pole Position erwartet hätte: Mit augenzwinkerndem Humor, schrillen Gimmicks und dem populären Nintendo-Cast punktet „Mario Kart 8“.

Wenn es um die Verkaufszahlen geht, ist der Fun-Racer aktuell tatsächlich das erfolgreichste Rennspiel in der Gaming-Historie! Diese Erfolgsgeschichte war anfangs nicht abzusehen, denn ebenso wie der Nintendo Wii-Nachfolger Wii U nicht an die alten Erfolge der japanischen Entertainment-Schmiede anknüpfen konnte, fand auch der erste „Mario Kart 8“-Release vergleichsweise wenig Beachtung. Beides änderte sich mit der Nintendo Switch im Jahr 2017: Im März ging die Konsole an den Start und wurde zum Kassenschlager. Bereits im April wurde die „Deluxe“-Version von „Mario Kart 8“ für die neue Konsole veröffentlicht. Schnell raste der Funracer über die Ziellinie von Nintendos Hoffnungen und erwies sich als Verkaufsmagnet.

"Mario Kart 8" erschien zunächst für die Wii U, doch die Konsole konnte nicht an den Erfolg der Wii anknüpfen. (Nintendo)

Rund 42 Millionen Einheiten verkauft

Mit etwa 8,5 Millionen verkauften Einheiten war „Mario Kart 8“ zwar einer der meisverkauften Wii-U-Titel, doch bezogen auf die Serie an sich wirkt dies wenig spektakulär. Das liegt daran, dass die Wii U per se nur rund 13,5 Millionen Käufer fand. Zum Vergleich: „Mario Kart Wii“ wurde rund 37,4 Millionen Mal verkauft.

Addiert man jedoch die Verkäufe von „Mario Kart 8“ in der Wii U-Varianten mit denen der äußerst beliebten „Mario Kart 8 Deluxe“-Version für die Switch, schlagen fast 42 Millionen Einheiten zu Buche. Damit ist der achte Teil der „Mario Kart“-Reihe nicht nur das erfolgreichste Rennspiel der Welt, sondern auch in den Top 10 der erfolgreichsten Games aller Zeiten vertreten - wenngleich nur auf Platz 10.

Auf dem ersten Platz liegt unangefochten „Minecraft“ (200 Mio.), gefolgt von „GTA 5“ (140 Mio.), „Tetris“ in der Mobil-Version von EA (100 Mio.), „Wii Sports“ (ca. 83 Mio.) und „PUBG“ (70 Mio.). Auf Rang 6 findet sich erneut das Nintendo-Maskottchen mit „Super Mario Bros“ für Arcade und NES (58 Mio.). Platz 7 wird belegt von der ersten „Pokémon“-Generation Rot, Blau und Gelb (zusammen ca. 47,5 Mio.). Auf dem achten Platz ist der Nintendo-Titel „Wii Fit“ und „Wii Fit Plus“ vertreten (knapp 44 Mio.), auf dem neunten Rang „Tetris“ in der Nintendo-Version für Game Boy und NES (43 Mio.).