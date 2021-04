Das erste große Systemsoftware-Update für die PS5 bringt mehr Benutzerfreundlichkeit und erweiterte Optionen. (Sony)

Darauf haben viele Gamer gewartet, die angesichts von Speicherfresser-Spielen Platzprobleme auf ihrer PlayStation 5 befürchteten: Eines der wichtigsten neuen Features des ab 14. April verfügbaren Systemsoftware-Updates ist die Möglichkeit, PS5 Games vom internen Speicher der Konsole auf einen erweiterten USB-Speicher zu übertragen.

Der USB-Speicher dient dazu nur als Ablageort: Will man die entsprechenden Games wieder auf der Hardware daddeln, muss man sie auf den internen Speicher zurückkopieren. Das liegt daran, dass PS5-Games die Vorzüge des Ultra High Speed SSD-Laufwerks nutzen und daher nicht für das langsamere Tempo eines USB-Laufwerks konzipiert sind.

Dennoch bringt die neue Funktion eine Zeitersparnis im Vergleich zum Aufwand, digital erworbene Spiel erneut aus dem PlayStation Network herunterzuladen oder von einer Daten-Disc zu kopieren. Immerhin werden Spiele, die auf den internen Speicher übertragen oder zurückkopiert werden, automatisch aktualisiert. Zudem können PS5-Besitzer bei manchen Titeln wählen, welche Inhalte installiert werden sollen - beispielsweise die Kampagne oder der Multiplayer. Offen bleibt im PlayStation-Blog, wann die PS5 die Speichererweiterung über M.2-Laufwerke unterstützen wird. „Wir arbeiten derzeit an dieser Funktion und werden euch auf dem Laufenden halten“, heißt es unkonkret. Gemeint ist die Freischaltung eines Slots, über den sich eine weitere SSD-Festplatte einbauen lässt.

Social-Features für PS5 und PS4

Die USB-Speicher-Nutzung ist nicht das einzige neue Feature des Systemsoftware-Updates. Zu den neuen Möglichkeiten zählt auch, dass PS5- und PS4-Spieler gemeinsam Share Play nutzen können, während sie chatten. Beispielsweise kann ein PS5-Spieler seinen Freunden, die mit dem Vorgängermodell zocken, den aktuellen Bildschirminhalt während des Daddelns anzeigen. Share Play erlaubt den PS4-Kollegen sogar, die Spiele des PS5-Besitzers auszuprobieren - oder umgekehrt. Neben der Option einen Bildschirm zu teilen oder einen Controller virtuell an einen Freund weiterzugeben, lässt sich sogar ein zweiter Controller virtuell an den anderen überreichen, um gemeinsam Koop-Spiele zu spielen, obwohl beide nicht die gleiche Konsolen-Generation nutzen. Geladene Gäste können den Beitritt zu einer Spielsitzung auf PS5 oder PS4 beantragen. Die „Request to Join“-Option dient dabei als Abkürzung zum schnellen Senden einer Spieleinladung.

Verbessert wurde mit dem ersten großen Systemsoftware-Update auch die Game Base, damit auf wichtige Inhalte und Funktionen schneller zugegriffen werden kann. Konkret können Spieler zwischen Partys und Freunden schnell wechseln, um mit bestehenden Partys zu chatten oder nachzusehen, was die Freunde, die online sind, gerade tun. Benachrichtigungen für Partys können mit dem Update außerdem aktiviert und deaktiviert werden. Schnell deaktiviert werden kann auch der Spiel-Chat, was neben dem eigenen Mikrofon auch die anderen Spieler stummschaltet. Die Lautstärke einzelner Sprachchats kann man separat nach Gusto einstellen.

Des Weiteren werden bei aktivierter Funktion „Automatische Updates“ Vorab-Downloads von Spiele-Updates gestartet, wenn die Entwickler diese aktiviert haben. Ebenfalls neu: Der Bildschirmzoom lässt sich nach den eigenen Vorlieben in den Einstellungen anpassen. Auch die Trophäen-Statistiken lassen sich individualisieren.

Last but not least bietet die PlayStation App (kostenlos bei Google Play Store und im App Store) neue Funktionen wie die Option, Produkte in der Wunschliste zu speichern oder Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Freunde online sind. In den kommenden Wochen sollen weitere Features dazukommen - darunter die Möglichkeit, über die App in eine Multiplayer-Session einzusteigen, den Konsolenspeicher zu verwalten oder Trophäen mit Freunden zu vergleichen.