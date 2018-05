Wird der erste Serienteil, der ohne cineastische präsentierte Einzelspieler-Kampagne auskommen muss: "Call of Duty: Black Ops 4". (Activision)

Was die Gerüchteküche schon lange geahnt hat, wurde jetzt offiziell auf einem Community-Event durch Activision bestätigt: Der diesjährige „Call of Duty“-Ableger „Black Ops 4“ erscheint tatsächlich ohne Singleplayer-Kampagne. In der rund 14-jährigen Serien-Geschichte ist das ein Novum: Seit 2003 glänzen alle Episoden der Haupt-Serie durch aufwendig inszenierte Einzelspieler-Kampagnen.

Stattdessen sollen sich Fans diesmal auf den neuen Modus „Solo-Missionen“ freuen dürfen, der ebenfalls mit Story-Elementen angereichert ist. Die neue Multiplayer-Disziplin „Blackout“ wiederum orientiert sich überdeutlich an den erfolgreichen „Battle Royal“-Konzepten von „Fortnite“ und „P.U.B.G.“

Nicht verzichten müssen Serien-Freunde dagegen auf das beliebte Zombie-Spektakel. Ob und inwieweit sich die Story-Modus-Streichung auf die Verkaufszahlen der Serie auswirken wird, bleibt abzuwarten. Ebenfalls ungewöhnlich: Die PC-Version des Ego-Shooters will Activision ausschließlich über Blizzards „Battle.net“ vertreiben.