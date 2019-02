Es wird romantisch bei "Deutschland sucht den Superstar": Kandidat Georgios Alatsas macht nach seiner Perfomance im Casting seiner Freundin Bana einen Heiratsantrag. (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

Dieter Bohlen hat bei den Castings von „Deutschland sucht den Superstar“ in 16 Jahren schon fast alles erlebt. In der Episode der Casting-Show, die am Samstag, 16. Februar, um 20.15 Uhr bei RTL läuft, wird aber selbst der Pop-Titan komplett überrascht. Grund dafür ist Georgios Alatsas. Der 30-Jährige singt nämlich nicht nur ums Weiterkommen in den Recall, sondern er hält Alatsas um die Hand seiner Freundin Bana an. Eine Premiere bei „DSDS“, denn einen Heiratsantrag während der ersten Castingrunde gab es bei der RTL-Sendung noch nie.

Nachdem seiner Performance des Enrique Iglesisas-Hit „Hero“, holt Alatsas einen Ring aus seiner Tasche und geht vor seiner Freundin auf die Knie. „Ich liebe dich, wir kennen uns schon seit über einem Jahr, wir haben es jetzt gepackt durch die Motivation von Herrn Bohlen, und ich hoffe, der Ring passt dir. Willst du meine Frau werden?“ - Diese bewegenden Worte richtet der Castingshow-Teilnehmer an seine Liebste. Währenddessen gibt Xavier Naidoo im Hintergrund leise „You Are So Beautiful“ zum Besten. Ob Bana wohl Ja sagen wird?

Über was darf sich Georgios Alatsas bei "Deutschland sucht den Superstar" wohl freuen. Hat seine Freundin Ja gesagt oder steht er im Recall? Oder womöglich beides? (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

Für Georgios „Jorgo“ Alatsas wäre das Liebesglück damit endlich perfekt. Als Teilnehmer bei „Bachelorette“ im vergangenen Jahr war er dabei noch nicht erfolgreich. Doch schon damals konnte er mit seinem Gesang überzeugten. „Ich war derjenige, der mit seiner Gitarre und seinem Gesang die erste und schnellste Rose bekommen hat“, erinnert sich der Charmeur. Die große Liebe hat er bei der Datingshow jedoch nicht gefunden. Gefunkt hat es dafür mit Bana: „Sie unterstützt mich bei allem und ich unterstütze sie. Wir freuen uns auf das Abenteuer, was uns zusammen erwartet.“