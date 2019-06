In der neuen TVNOW-Dating-Show "Prince Charming" sucht zum ersten Mal ein Mann seinen Traumprinzen. (iStock / aramyou0708)

Mr. Right sucht Mr. Right: „Prince Charming“ heißt das neue Streaming-Format, welches RTL im Zugte der Screenforce Days in Köln vorgestellt hat. Dabei handelt es sich um eine Premiere in der deutschen Medienlandschaft. Denn auch wenn es in anderen Dating-Formaten wie „Bauer sucht Frau“ bereits homosexuelle Paare gab, ist „Prince Charming“ die erste reine Gay-Dating-Show in Deutschland. Darin wird, ähnlich wie beim „Bachelor“, ein Mann in mehreren Etappen aus einer Gruppe Kandidaten seinen Traumprinzen wählen.

Moritz Pohl, der Head of VoD-Content bei der Mediengruppe RTL, erklärt, warum das Format gerade so gut zu dem Kölner Sender passt: „Wir wollen unsere Zuschauer mit Fragen locken, die sie üblicherweise nicht zu stellen wagen. Die Antworten liefern wir auf äußerst charmante und sehr unterhaltsame Weise.“ Ab November darf der erste Mann bei TVNOW vor atemberaubender Kulisse auf die Suche nach „Prince Charming“ gehen. Interessierte Männer können sich ab sofort bewerben.