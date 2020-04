Es hapert im Gesundheitssystem: Es scheint den Menschen aus dem Blick zu verlieren und Druck auf Pflegekräften und Ärzten auszulösen. (Radio Bremen / Matthias Kind)

Nach aktuellen Studien sollen rund 90 Prozent der Kosten, die ein Mensch über sein Leben hinweg bei den Krankenkassen verursacht, in den letzten Jahren seines Lebens entstehen. Natürlich sollte Patienten auch in einer ausweglosen Situation geholfen werden. So gut es geht. Doch offenbar hat sich mit der Anwendung lebenserhaltender Maßnahmen ein beachtliches Geschäft entwickelt. Es beläuft sich auf mehrere Milliarden Euro jährlich. Welche Folgen die anhaltende Ökonomisierung des Gesundheitssystems hat, zeigen einmal mehr die Zahlen. In Deutschland sterben immer mehr Menschen an Apparaten - mittlerweile wird etwa jeder dritte Sterbende noch beatmet: Die Anzahl der Patienten, die noch operiert wurden, stiegen zwischen 2007 und 2015 um 21 Prozent, Dialyse um 30 Prozent und dauerhafte Luftröhrenschnitte um 16 Prozent.

„Eine Vielzahl dieser Behandlungen am Lebensende geschieht sogar gegen oder zumindest ohne den ausdrücklichen Willen der Menschen“, meint der Palliativarzt Dr. Mathias Thöns. Im Film „Dem Sterben zum Trotz“ von Alexandra Hardorf, der nun im Rahmen von „Die Story im Ersten“ zu sehen ist, führt der Kritiker diese Entwicklung auch darauf zurück, dass das vorherrschende Gesundheitssystem die Krankenhäuser nach Aufwand bezahle. So sollen Ärzte durch ausgebildete Gesundheitsökonomen an der Spitze der Krankenhausverwaltungen sogar unter Druck gesetzt werden, mehr zu operieren. Auch in Fälle, die längst hoffnungslos sein sollen?

Heinz Sening kämpft um Gerechtigkeit für seinen Vater. Er wurde gegen seinen Willen am Leben erhalten. (Radio Bremen / Matthias Kind)

Urteil über den Wert des Lebens

Die Autorin Hardorf berichtet unter anderem von einem Fall aus München. Der Vater von Heinz Sening wurde gegen seinen ausdrücklichen Wunsch künstlich am Leben erhalten. In dieser leidvollen Zeit wurden dem Patienten alle Zähne gezogen. Er litt unter starken Schmerzen und sogar an Erstickungsanfällen. Sening verlangte Schmerzensgeld für die Qualen seines Vaters. Er zog vor Gericht. Doch der Bundesgerichtshof hat dem Kläger einen möglichen Schadensersatz abgesprochen. „Das Urteil über den Wert eines Lebens steht keinem Dritten zu“, hieß es in der Begründung. Deshalb verbiete es sich grundsätzlich, ein Weiterleben als Schaden anzusehen, auch wenn es leidensbehaftet sei, so die Richterin. Sening will das Urteil so nicht hinnehmen. Er klagt nun vor dem Bundesverfassungsgericht.