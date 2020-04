In Wahrheit - Still ruht der See - Sa. 04.04. - ZDF: 20.15 Uhr In Wahrheit - Still ruht der See

Das Ghetto von der Saar

Wilfried Geldner

Die Leiche des 16-jährigen Marlon Brandmann wird in einem See aufgefunden, an dessen Ufer sich gerne die Jugendlichen des Ortes treffen. In ihrem vierten Fall kehrt die Saarbrücker Kriminalkommissarin Judith Mohn an ihren Heimatort zurück, um innerhalb einer Jugendbande zu ermitteln.