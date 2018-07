Fast so schick wie das Vorbild: Bei der Fan-Fortsetzung waren augenscheinlich Kenner am Werk. (Catmic)

Mit „Day of the Tentacle“ hat LucasArts 1993 einen der großen Klassiker des Adventure-Genres veröffentlicht - ebenso wie sechs Jahre zuvor mit dem erzählerischen Vorgänger „Maniac Mansion“. Beide Spiele definierten in ihrer jeweiligen Generation das spielerische und erzählerische Regelwerk für ihr Genre neu. Vor rund zwei Jahren wurde eine HD-Neuauflage des Oldies veröffentlicht, doch eine Fortsetzung ist man den Fans trotzdem bis heute schuldig geblieben. Weil LucasArts nach der Übernahme durch Disney inzwischen nur noch als eine Art Lizenzverwalter fungiert, dürfte sich daran in nächster Zeit auch nichts ändern.

Darum hat ein findiges Fan-Team aus Deutschland die Sache kurzerhand selbst in die Hand genommen und die inoffizielle Fortsetzung „Return of the Tentacle - Prologue“ produziert: Das 2D-Adventure wurde mithilfe der Unity-Engine entwickelt und dabei ebenso wie sein „Vorgänger“ klassisch per Hand gepinselt. Visuell bewegt sich der Quasi-Nachfolger damit angenehm nahe am Vorbild.

2016 bekam der Adventure-Opa von 1993 endlich eine würdige Neuauflage: Entwickler Double Fine integrierte die Original-Pixelgrafik von damals, lieferte aber außerdem... (Lucas Arts / Double Fine)

Das kostenlose Spiel kann unter der verlinkten Web-Adresse für Windows- beziehungsweise Linux-PCs sowie Mac-Computer geladen werden und liegt ebenso auf Deutsch wie in Englisch vor. Die Qualität der Sprachausgabe ist dabei nicht mit einer professionellen Produktion zu vergleichen - aber für ein Fan-Projekt kann sich „Return of the Tentacle“ ebenso hören wie sehen lassen. Und glaubt man dem Untertitel „Prologue“, ist eine Fortsetzung wohl zumindest geplant - vorausgesetzt natürlich, Lizenz-Inhaber Disney macht dem Projekt nicht vorher den Garaus.