"Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan (links) und "Bachelorette"-Star Serkan Yavuz treten in der Live-Show "Das große SAT.1 Promiboxen" gegeneinander an. (SAT.1)

Stefan Raab machte den Anfang, als er sich 2001 von Regina Halmich die Nase polieren ließ. Im Jahr darauf lief bei RTL das erste große „Promiboxen“, damals unter anderem mit Michaela Schaffrath, Doro Pesch und einem ziemlich aufreibenden Kampf von Claude-Oliver Rudolph und Pierre Geisensetter. Immer mal wieder wurde in den Jahren seither das aus den USA importierte Konzept neu aufgelegt. Jetzt hat sich SAT.1 an die Promi-Keilereien erinnert. Die Live-Kampfshow „Das große SAT.1 Promiboxen“ wird am Freitag, 18. September, sowie eine Woche später am 25. September, jeweils um 20.15 Uhr, gezeigt. Stars erhalten demnach hier die Gelegenheit, gegen andere Prominente anzutreten, mit denen sie möglicherweise bereits im Vorfeld Streit hatten. Nun gab der Sender alle Paarungen für die anstehenden Kampfabende bekannt.

Am ersten Abend tritt „Promis unter Palmen“-Teilnehmer Matthias Mangiapane gegen It-Boy Julian F.M. Stoeckel an, ebenso wie die beiden „Bachelor“-Teilnehmerinnen Carina Spack und Jade Britani Übach. Außerdem dürfen sich Marcellino Kremers und Stephan Jerkel, beide erst kürzlich in „Kampf der Realitystars“ zu sehen, prügeln, während der ehemalige „Bachelor“ Oliver Sanne gegen „Like Me - I'm Famous“-Kandidat Yasin Cilingir antritt.

Wer wird wohl schlagkräftiger sein: "Promis unter Palmen"-Teilnehmer Matthias Mangiapane oder It-Boy Julian F.M. Stoeckel? (SAT.1 / André Kowalski)

In den sozialen Netzwerken kam es bereits zum Schlagabtausch zwischen Sanne und Cilingir - der „Bachelor“ verkündete großspurig: „Yasin! Die Zeit fürs Rosen verteilen bei mir ist abgelaufen - für dich gibt's nur noch Veilchen! In Zukunft solltest du dich, statt Bleaching-Werbung auf Instagram zu machen, nach einem richtigen Zahnarzt umschauen.“

„Ich werde ihr im Ring das Lästermaul stopfen“

Der ehemalige "Bachelor" Oliver Sanne (links) und "Like Me - I'm Famous"-Kandidat Yasin Cilingir können sich nicht riechen. Nun werden sie am Freitag, 18. September, gegeneinander antreten. (SAT.1)

Eine Woche später, am zweiten Kampfabend, tritt „Bachelor“-Urgestein Paul Janke gegen „Bachelorette“-Kandidat Filip Pavlovic an. Außerdem stehen sich die beiden „Dschungelcamp“-Kandidatinnen Elena Miras und Anastasiya Avilova gegenüber: Die beiden Rivalinnen waren in der 14. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ im vergangenen Januar zu sehen. „Elena hat spätestens im Dschungel gezeigt, dass sie die Sprache der Straße spricht. Das war nicht mein Niveau, daher habe ich ihre lächerlichen Anfeindungen einfach ignoriert“, erklärt Avilova. „Und für ihre dummen Attacken gegen mich werde ich ihr nun im Ring ihr Lästermaul stopfen.“ Auch Elena Miras zeigt sich kampfbereit: „Bekanntlich gibt die Klügere nach und da sie sich als intelligenter bezeichnet, wird sich dieses Zitat als richtig erweisen.“

Zudem treten Model Giulia Siegel und Sängerin Yvonne König gegeneinander an, während „Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan auf „Bachelorette“-Kandidat Serkan Yavuz trifft. „Sam, mein kleines Mäuschen, Du kannst mich demnächst Sandmann nennen, weil ich dich schlafen schicke“, lautete Yavuz' Ausblick. Dylans Konter: „Serkan ist für mich Schnee von gestern. Ein asozialer Typ, der versucht, sich mit Gewalt über Wasser zu halten. Ich bin so nett und biete ihm diese Showbühne ein letztes Mal! Danach kann er wieder in der Versenkung verschwinden.“

Zwei Powerfrauen zeigen, was sie können: Anastasiya Avilova (links) und Elena Miras kennen sich aus der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". (SAT1/Martin Krolop)

Während sich die Männer in fünf zweiminütigen Runden gegenüberstehen, wird der Kampf der Frauen in vier Runden eingeteilt, die jeweils eineinhalb Minuten lang sind. Als Ringsprecher fungiert sonnenklar.TV-Moderator Kai Pätzmann, während Matthias Killing, Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus durch die Abende führen. Kommentiert werden die Kämpfe von Tobias Drews und Florian Schmidt-Sommerfeld.