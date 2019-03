Wer ist der bessere? In der letzten Staffel war Fabian Hambüchen (rechts) mit Luke Mockridge in einem Team und musste verlieren. Für ihn hat die Niederlage einen ganz klaren Grund: Luke! Durch die Sendung "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" (20.15 Uhr, SAT.1) führt Andrea Kaiser. (SAT.1 / Willi Weber)

Für ihn hat die Show noch nicht mal angefangen, da macht er sich schon lustig: Fabian Hambüchen glaubt fest daran, dass er mit seinem Team bei der aktuellen Staffel von „CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen“ gewinnen wird. Doch bevor er heute Abend antritt (20,15 Uhr, SAT.1), musste er noch einen Satz loswerden: „Wir bringen alles mit, was man bei 'CATCH!' braucht: Taktik, Kraft, Schnelligkeit und Spielverständnis. Und zusätzlich spielt Luke diesmal nicht in meinem Team - das macht uns stark!“

Damit spielte der Olympiasieger im Turnen auf die erste Staffel im Dezember an, als er gemeinsam mit Show-Erfinder Luke Mockridge in einem Team war - und verlor. Auf die Frage, ob Mockridge Schuld an der Niederlage war, gestand Hambüchen: „Ich würde es jetzt nicht ganz so krass sagen, aber ... ja!“ Mockridge konterte: „Das hat mich sehr verletzt. Das ist so ein bisschen wie ein Wechsel von Schalke zu Dortmund. Ich bin jetzt heute Experte und werde sehr hart mit Dir ins Gericht gehen.“

Heute Abend wird es spannend: Die Teams um (von links) Thore Schölermann, Jochen Schropp, Fabian Hambüchen imd Jimi Blue Ochsenknecht treten gegeneinander an. Das Sieger-Team darf ins Finale. (SAT.1 / Willi Weber)

Hat der Olympiasieger eine Strategie, um das Spiel zu gewinnen? „Ruhig beobachten, taktisch agieren und im richtigen Moment zuschlagen“, erklärte der 31-Jährige. „Ich probiere, mein Team in der Wartezeit mental auf das anstehende Spiel vorzubereiten und dann das Tier aus jedem herauszuholen“, verriet er seine Vorgehensweise.

„CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen“ ist eine Spielshow, in der 13 Teams gegeneinander antreten und verschiedene Wettkämpfe bestreiten müssen, um den Meister im Fangen zu ermitteln. Durch die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Show führt Moderatorin Andrea Kaiser. Die zweite Staffel startete am 22. März, das Finale findet am 12. April (jeweils 20.15 Uhr, SAT.1) statt.

Fabian Hambüchens (links) Team ist stark: Gemeinsam mit Dean Tanwani (zweiter von links), Nadine Hildebrand und Marc Busch glaubt er, zu gewinnen. "Wir bringen alles mit was man bei 'CATCH!' braucht: Taktik, Kraft, Schnelligkeit und Spielverständnis. Und zusätzlich spielt Luke diesmal nicht in meinem Team - das macht uns stark!", stichelt Fabian Hambüchen gegen Luke Mockridge. (SAT.1 / Willi Weber)

Luke Mockridge ist bereits in der ersten Ausgabe ausgeschieden. Fabian Hambüchen tritt heute Abend gegen die Teams von Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp und Thore Schölermann an.