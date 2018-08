Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Das hat Niklas Osterloh an seiner „GZSZ“-Hochzeit gestört

teleschau - der mediendienst

In einer Woche ist es soweit: Paul (Niklas Osterloh) und Emily (Anne Menden) geben sich bei der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ das Jawort. Davor verrät der Schauspieler allerdings schon, was ihm an der Serien-Zeremonie nicht gefallen hat.