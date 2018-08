Bei Online-Händlern können die Preise schon mal Achterbahn fahren. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass das dynamische Bepreisen erst am Anfang seiner Entwicklung steht. (ARNO BURGI/dPa)

Auf Schnäppchenjäger kommen schwere Zeiten zu. Denn Verbraucherschützer haben herausgefunden, dass die Preise bei zahlreichen Produkten, die im Internet verkauft werden, extrem schwanken. Also nicht mehr nur immer billiger werden, je länger sie auf dem Markt sind – so wie das früher einmal war. Auch erhebliche Aufschläge nach Preissenkungen sind möglich. Und dieses Auf und Ab wird sich in Zukunft vermutlich noch verstärken. Schnäppchenjäger haben also allen Grund, sich Sorgen zu machen.

Das Team des „Marktwächters Digitale Welt“ der Verbraucherzentrale (VZ) Brandenburg hat sich zwischen Ende Januar und Anfang März 1133 Produkte von 16 großen deutschen Onlinehändlern angeschaut. Das Ergebnis: Das sogenannte Dynamic Pricing ist in den virtuellen Shops längst alltäglich. Bei mehr als einem Drittel der untersuchten Produkte setzten die Anbieter die modernen Preissetzungsstrategien ein. Meistens, nämlich bei 60 Prozent der Waren, gingen es die Händler noch einigermaßen gemächlich an. In den 34 Beobachtungstagen wurden die Preise maximal nur dreimal verändert. Beim Rest war die Frequenz deutlich höher.

Baumarktkette Obi ändert täglich ihre Preise

Einen Extremfall lieferte die Baumarktkette Obi, die beinahe täglich ihre Preise für ausgewählte Produkte änderte. Als ein anderes spektakuläres Beispiel führen die Marktwächter eine Hose der Jeansmarke G-Star an. Das Modell Elwood, für das US-Sänger Pharrell Williams wirbt. Die knallbunten Beinkleider mit großflächigen Motiven wurden beim Internethändler Zalando zunächst für 129,95 Euro angeboten. Dann wurde sie in zwei Stufen zunächst auf 99,95 Euro und dann auf 79,95 Euro herabgesetzt. Dann schnellte der Preis für einen Tag auf 199,95 Euro hoch, um ihn auf 79,95 Euro abermals zu senken, bevor er sich für einen längeren Zeitraum auf 119,95 Euro einpendelte. Wer also zum richtigen Zeitpunkt zuschlug, konnte also bis zu 120 Euro „einsparen“.

Solch eine dynamische Bepreisung wird nicht mehr von Menschen, sondern von Computerprogrammen gemacht. Dahinter stecken ähnliche Algorithmen, wie Urlauber sie von Flugtickets kennen. Es handelt sich um das Feld, wo die künstliche Intelligenz bislang am weitesten verbreitet ist. Das Grundprinzip funktioniert so, dass es einerseits eine Art Grundeinstellung gibt. Bei Textilien für sehr modebewusste junge Leute kann das tatsächlich ein schrittweises Absenken des Preises sein. Dieses Schema wird aber ständig überprüft. Denn die Computer der Händler sammeln permanent die Daten der Wettbewerber und werten sie aus.

Schwankungen der Nachfrage

Läuft etwa auf Amazon eine heftige Sonderangebot-Aktion mit Pharrell-Williams-Hosen, muss auch Zalando mit zwischenzeitlichen starken Preissenkungen reagieren. Zieht sich die Konkurrenz dann aus dem Preiskampf zurück, sind Aufschläge automatisch die Folge. Kurzfristig größere Nachfrage kann die Hose ebenfalls verteuern, wenn plötzlich auffällig viele Nutzer im Internet nach dem Produkt suchen, was durch einen TV-Auftritt eines Stars in einem speziellen Outfit ausgelöst wurde.

Alle möglichen äußeren Einflüsse finden Berücksichtigung. Etwa Hitze und deren Auswirkungen auf die Nachfrage nach kurzen Hosen. Beinahe als Lehrbeispiel gilt, wie der spanische Textilgigant Inditex im Sommer 2017 auf das ungewöhnlich kühle und regnerische Wetter reagierte. Im Internet und in den Läden der Marke Zara wurden die Sortimente dank moderner Informationstechnik flugs auf Warmes und Kuscheliges umgestellt, was Zara große Vorteile im Konkurrenzkampf mit H&M bescherte. Auch unternehmensinterne Faktoren können eine Rolle spielen. Muss Lagerplatz geräumt werden, weil eine neue Kollektion im Anmarsch ist, kann ein Abverkauf mit massiven Nachlässen die Vorgänge beschleunigen.

Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass das dynamische Bepreisen erst am Anfang seiner Entwicklung steht. „Wer nicht auf KI (künstliche Intelligenz) setzt, stirbt“, so hat es Michael Feindt, Gründer von Blue Yonder formuliert. Sein Softwarehaus zählt zu den führenden Anbietern von avancierter Software für den Handel. Wer sich der neuen Technologie öffne, habe die Chance, auch in Zukunft im Einzelhandel erfolgreich zu sein, so Feindt.

Die Preissetzungsmaschinen können extrem fein eingestellt werden, um Nachfrageschwankungen im Tagesverlauf zu berücksichtigen. So haben die brandenburgischen Verbraucherschützer festgesellt, dass der Fahrzeugteilehändler ATU Reifen und Autobatterien nachmittags deutlich billiger als am Vormittag offerierte, die Differenz lag bei bis zu 30 Prozent. Womöglich liegt es daran, dass morgens die dringenden Bestellungen reinkommen. Deshalb ist die Kundschaft bereit, höhere Preise zu zahlen. Eine andere Strategie haben die Verbraucherschützer bei den Online-Apotheken Doc Morris und Sanicare entdeckt: Diese setzten „den Großteil der beobachteten Artikel tageweise im Preis sowohl herauf als auch herab. Sparte man so bei einigen Artikeln im Einkauf, wurden andere nun teurer erworben“, heißt es in der am Montag veröffentlichten Studie der VZ Brandenburg. Und weiter: „Die Ersparnis war im Schnitt deutlich niedriger als die Verteuerung der Artikel.“

Generell kritisieren die Verbraucherschützer die neue Sprunghaftigkeit der Online-Händler. Es sei nur noch schwer abzuschätzen, „welcher Preis der eigentlich verlässliche im Sinne des Wertes eines Produkts ist“. Die berühmte unverbindliche Preisempfehlung zurate zu ziehen, sei nur bedingt hilfreich, da sich die dynamischen Preisanpassungen immer unterhalb dieses Niveaus bewegten. Befragungen von Kunden zeigten, dass sich dadurch der Online-Handel selbst schade.

Beschwerde beim Händler

Von Verunsicherung und Vertrauensverlust ist die Rede. Betroffene würden vom nochmaligen Kauf absehen oder sich beim Händler beschweren. Womöglich mangelt es da aber einfach auch nur an der Feinjustierung der dynamischen Preise. In den USA jedenfalls wird vielfach schon mit individualisierten Preisen gearbeitet. Etwa Tickets für Sportveranstaltungen. So können sich treue Fans, die immer kommen, darauf verlassen, preiswerte Eintrittskarten zu bekommen. Die Pharrell-Hosen gab es bei Zalando am Montag ab 59,95 Euro.