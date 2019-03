Eine aktuelle Umfrage zum "Tatort" hat das beliebteste Team der Krimi-Reihe ermittelt. (wdr)

Das dürfte nur die wenigsten überraschen: Axel Prahl und Jan Josef Liefers sind das beliebteste „Tatort“-Team der Bundesrepublik. Wie eine von der Fernsehzeitschrift „Hörzu“ in Auftrag gegebene Umfrage nun ergab, werden die Fälle der Münsteraner von den Zuschauern mit weitem Vorsprung favorisiert. Und zwar übergreifend: Bei Frauen und Männern gleichermaßen und über sämtliche Bildungsniveaus hinweg liegt das Duo ganz vorne in der Beliebtheitsskala. 91 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, dass sie den „Tatort“ aus Münster „gut“ bis „sehr gut“ finden. In der Kategorie „weniger gut“ oder „schlecht“ trug hingegen Til Schweiger den „Sieg“ mit 56 Prozent davon.

Die FORSA-Umfrage gilt als die bis dato größte zum Thema „Tatort“ - insgesamt nahmen 1.414 Personen ab 14 Jahren zwischen dem 6. und 9. Februar an der Studie teil, darunter 1.005 eingefleischte „Tatort“-Fans, die um eine explizite Bewertung der Teams gebeten wurden. Bei Prahl und Liefers stieß das Ergebnis selbstverständlich auf Euphorie. So sagte Liefers, der in der Rolle des Rechtsmediziners Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne Kultstatus genießt: „Professor Boerne würde sagen: 'Erhöhter Puls, vermehrte Ausschüttung von Endorphinen!'“ Weiter fügt er an: „Es haut mich immer wieder um, wie positiv und fröhlich ich von Menschen aller Altersgruppen auf den Münster-Tatort angesprochen werde.“ Auch Kollege Axel Prahl, der den KHK Frank Thiel mimt, schließt sich an: „Das Ergebnis ist wirklich ein Hammer.“

Als Rechtsmediziner Professor Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne und Kriminalhauptkommissar Frank Thiel haben Jan Josef Liefers (links)und Axel Prahl die Herzen der "Tatort"-Zuschauer erobert. (WDR / Markus Tedeskino)

Angesprochen auf ihre Zukunft beim „Tatort“, äußert sich Prahl eher zurückhaltend: „Das ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Über die Verträge kann und darf ich Ihnen nichts sagen.“ Scherzend fügt er hinzu: „Wann ich in Rente gehen darf, wird ja derzeit auch noch von der Regierung diskutiert.“ Der nächste Einsatz des Duos mit dem Titel „Spieglein, Spieglein“ ist am Sonntag, 17. März, 20.15 Uhr, im Ersten zu sehen.