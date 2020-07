Marco Hammer, Geschäftsführer des Fertighaus-Unternehmens Bien-Zenker, sieht normalerweise so aus, wie auf dem Bild links. Für das RTL-Format "Undercover Boss" verwandelte er sich in einen Mitarbeiter (rechts), der auf Baustellen und im Fertigungswerk des Unternehmens Dinge erlebte, die Chefs ansonsten verborgen bleiben. (TVNOW)

Wer Marco Hammer heißt, bringt als Geschäftsführer der Fertighaus GmbH Bien-Zenker schon mal eine Grundqualifikation mit: Der Name passt. Als Showkandidat getarnt schaut sich der 49-Jährige im eigenen Hausbauwerk und auf zahlreichen Baustellen um. Die im hessischen Schlüchtern beheimatete Firma mit rund 600 Mitarbeitern ist einer der größeren „Player“ im europäischen Markt. Wird Herr Hammer von der „Wirklichkeit“ seines Unternehmens überrascht sein?

Seit 2011 adaptiert RTL das britische Dokutainment-Format „Undercover Boss“. Seitdem wurden mehr als 50 Folgen produziert. Die Idee, dass Bosse von Großunternehmen als einfache Mitarbeiter getarnt an der Basis ihres Unternehmens nach dem Rechten sehen, brachte RTL einen Bayerischen Fernsehpreis (2013) und 2018 eine Nominierung für die „Goldene Kamera“ ein.

Bien-Zenker Geschäftsführer Marco Hammer als einfacher Arbeiter seiner Fertighaus-Firma getarnt ... (TVNOW)

Anstatt - wie früher - fünf neue Folgen ist die sommerliche Kurzstaffel 2020 in Sachen Ausstrahlung eine Mogelpackung. Lediglich diese eine Folge mit dem Häuslebauer Bien-Zenker ist neu. Danach folgen noch zwei Wiederholungen: Am Montag, 20. Juli, wird um 20.15 Uhr Bierbrauer Warsteiner unter die Lupe genommen, und am 27. Juli, ebenfalls um 20.15 Uhr fühlt die Geschäftsleitung des Spielwaren-Händlers Vedes AG dem eigenen Unternehmen auf den Zahn.