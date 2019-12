Ohren zu und durch: Mariah Careys Weihnachtslied "All I Want for Christmas is You" nervt am meisten. (Scott Barbour/Getty Images)

Gefühlt startet die Vorweihnachtszeit jedes Jahr ein wenig früher - mit Plätzchen und Lebkuchen in den Regalen und Weihnachtsliedern in den Playlists. Dabei spielt es keine Rolle, wie verärgert Kunden und Hörer darüber sind. Alle Jahre wieder dasselbe. In Großbritannien ermittelte nun eine Umfrage, welcher der nervigste Christmassong aller Zeiten ist.

Ganz oben landete Mariah Careys „All I Want for Christmas is You“. Vielleicht liegt es daran, dass das Album „Merry Christmas“, von dem der Megahit stammt, in diesen Herbst in einer Deluxe-Edition zum 25-jährigen Jubiläum neu veröffentlicht wurde? Dahinter platziert sich jedenfalls „Do They Know It's Christmas?“ von Band Aid. Wham!s weihnachtlicher Ohrwurm „Last Christmas“ ist „nur“ auf Rang 5 zu finden. Dabei bestätigen zumindest hierzulande regelmäßige, mehr oder weniger repräsentative Umfragen, dass dieser Klassiker allen Radiohörern besonders lästig ist.

Die Top 10 der nervigsten Weihnachtslieder in Großbritannien im Überblick:

All I Want for Christmas is You - Mariah Carey Do They Know It's Christmas? - Band Aid I Wish It Could Be Christmas Everyday - Wizzard Merry Xmas Everybody - Slade Last Christmas - Wham! Fairytale of New York - The Pogues and Kirsty MacColl Baby It's Cold Outside - Tom Jones & Cerys Matthews Santa Claus is Coming to Town - Jackson 5 Santa Baby - Eartha Kitt Jingle Bells - Andrews Sisters