André Kaczmarczyk wird ab 2021 neuer "Polizeiruf 110"-Kommissar in Brandenburg. (rbb/Jeanne Degraa)

Bislang begeisterte er vor allem auf den Bühnen der Republik, nun wird er zum Fernsehkommissar: André Kaczmarczyk übernimmt die Rolle des neuen Ermittlers im Brandenburger „Polizeiruf 110“. Ab 2021 soll der 1986 geborene Schauspieler an der Seite von Lucas Gregorowicz alias Hauptkommissar Adam Raczek zu sehen sein. Der aus Thüringen stammende Darsteller ersetzt damit Maria Simon, die den „Polizeiruf“ als Ermittlerin Olga Lenski nach neun Jahren und 18 Fällen Ende 2020 verlässt.

„Es war eine absolute Überraschung im besten Sinne, dass ich für die Rolle ausgewählt wurde, und nun blicke ich neugierig und gespannt auf diese neue Herausforderung“, so Kaczmarczyk über die Zusage. Der an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch studierte Wahlhauptstädter spielte unter anderem bereits am Volkstheater Rostock, am Maxim Gorki Theater Berlin, an der Schaubühne am Lehniner Platz swoie am Staatsschauspiel Dresden. 2016 wurde er Teil des Ensembles am Düsseldorfer Schauspielhaus und erhielt in den vergangenen Jahren mehrere Auszeichnungen für seine Spielkunst.

Ende 2020 ermitteln Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) letztmalig gemeinsam. (rbb/Max Kohr)

Auch in Film und Fernsehen trat Kaczmarczyk bereits auf, etwa 2018 im Film „Lindenberg! Mach dein Ding!“ und in TV-Produktionen wie „37 Days“, „Allerleirauh“ und „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte“. Er habe „mit seiner schauspielerischen Leistung in ganz unterschiedlichen Rollen bereits das Theaterpublikum“ beeindruckt, lobte rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. Man freue sich nun sehr, „dass er nun auch für unsere Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer als neuer Kommissar im 'Polizeiruf 110' des rbb zu sehen sein wird“.

Ende 2020 werden Raczek und Lenski ihren letzten gemeinsamen Fall bestreiten, im Frühjahr 2021 soll Raczek in einem Solo-Fall ermitteln. Die erste „Polizeiruf“-Episode mit Gregorowicz und Kaczmarczyk plant der rbb für den Herbst 2021.