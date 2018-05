Zwischen Saskia (Antonia Michalsky) und Marc (Sebastian Kolb) hat es gefunkt. (MG RTL D / Stefan Behrens)

Es wird wieder romantisch bei „Unter Uns“: In der RTL-Soap funkt es heftig zwischen Saskia und Marc. Am morgigen Freitag, 18. Mai, 17.30 Uhr, nimmt die Beziehung zwischen den beiden alten Schulfreunden Fahrt auf, nachdem es zuvor schon geknistert hatte. Für die von Antonia Michalsky gespielte Saskia kommt die neue Liebe zum richtigen Zeitpunkt, nachdem sie ihr Ex-Lover Jakob (Alexander Milo) zuletzt heftig enttäuscht hatte.

Gespielt wird der neue „Unter Uns“-Schwarm vom 34-jährigen Sebastian Kolb, der seit Folge 5.841 in der Serie mitspielt. „Es gibt einige schöne Szenen, es wird einige schwierige Situationen geben, ein Auf und Ab der Gefühle, es wird spannend“, verrät der Sunnyboy im RTL-Interview. Über seine Rolle sagt er: „Marc ist Schwiegermamas Liebling, der perfekte, nette Junge von nebenan. Marc und Saskia kennen sich seit der fünften Klasse. Und schon damals war Saskia Marcs große Liebe, und als sie sich jetzt wiedersehen, ist bei Marc ganz viel von den Gefühlen sofort wieder da.“

Saskia (Antonia Michalsky) und Marc (Sebastian Kolb) kennen sich schon seit der Schule, sind aber erst jetzt ein Paar. (MG RTL D / Stefan Behrens)

Für seine Kollegin Alexander Milo findet Sebastian Kolb liebevolle Worte: „Die Chemie zwischen uns hat direkt gestimmt, was das Zusammenspiel vor der Kamera sehr einfach macht. Da war schnell eine Vertrautheit in der Rolle da, und das hat mit Antonia super funktioniert.“ Gedreht wurde das entscheidende Date zwischen Saskia und Jakob bereits vor einigen Wochen in einem Park - beim Slacklining. „Ich kann das allenfalls hobbymäßig“, sagt Sebastian über die Trendsportart. „Es dauert einfach, bis man überhaupt ein paar Schritte machen kann, doch ich bleibe dran und will es diesen Sommer noch richtig können.“