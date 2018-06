Revolverheld aus Hamburg spielen den Sky-WM-Song zur Fußballweltmeisterschaft in Russland. (Thomas Lohnes/Getty Images)

Während der offizielle WM-Song „Live It Up“ von Nicky Jam featuring Will Smith und der kosovarischen Sängerin Era Istrefi bereits Ende Mai vorgestellt wurde, gedulden sich andere bis kurz vor Start der Fußball-Weltmeisterschaft: So etwa Pay-Anbieter Sky, der nun den Song zur Berichterstattung aus Russland vorstellte. „Immer noch fühlen“ nennt sich die Hymne, vorgetragen von der Hamburger Band Revolverheld, die bereits vor zehn Jahren zur EM den Fan-Song „Helden 2008“ beisteuerte.

Das aktuelle Stück aus dem neuen Album „Zimmer mit Blick“ werde laut Sky „während der Berichterstattung von der FIFA WM 2018 auf allen Sky Plattformen präsent sein“. Auf diese Weise wurde schon mancher Song zum Hit. Man denke an „Tagen wie diese“ von den Toten Hosen.

Sky ernannte den aktuellen Revolverheld-Song "Immer noch fühlen" zur Berichterstattungs-Hymne. (Andreas Rentz/Getty Images)

Die Revolverheld-Bandmitglieder selbst sind selbstverständlich große Fußballfans, fiebern mit dem HSV und Werder Bremen und unterstützen das Benefiz-Fußballspiel „Kicken mit Herz“. Sky überträgt an jedem Tag der Fußball-WM das jeweilige Top-Spiel in UHD.