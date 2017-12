Ein Kater wird zum Internetphänomen

Das ist Max. Max darf nicht in die Bibliothek

Alice Echtermann

Das Internet liebt Katzen. Und ein orange-getigerter Kater hat sein Herz im Sturm erobert: Max lebt in Saint Paul, Minnesota, und schleicht sich gerne in die Uni-Bibliothek. Ein Schild an der Tür machte ihn berühmt.