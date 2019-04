Nina Rubin (Meret Becker) ist aufgelöst vor Sorge. Ihr Sohn Tolja (Jonas Hämmerle) wurde im Zuge eines Polizeipraktikums im Einsatz angeschossen. (RBB / Stefan Erhard)

Älterwerden ist bekanntlich nix für Weicheier. Für Berliner Streifenpolizisten gilt das allemal. Fast am Ende eines dramatisch flirrenden Hauptstadt-„Tatorts“ begleitet man zwei Ordnungshüter bei einer nächtlichen Autofahrt durch ihr Revier. „Die Stadt hat sich dermaßen verändert'“, belehrt der Ältere, der von der Frühpensionierung träumt, den Jüngeren, dem er gerne einen Job in der Gärtnerei empfehlen würde. „Weißte, den Hass, das gab's nicht“, raunt der Alt-Cop. „Die Kids da: Haben die Ketchup an den Drecksschuhen, oder ist das getrocknetes Blut, weil sie gestern 'nen Obdachlochen zusammengetreten haben? Und wenn du fragst, was sie gestern gemacht haben: Dann treten sie dich zusammen. 'Bullenschwein, wir machen dich platt!' Musst ständig mit'm Schlimmsten rechnen.“

Mit dem Schlimmsten rechnen musste man früher auch immer als Zuschauer der Berliner „Tatorte“. Dann nämlich, wenn der RBB die Großstadtkulisse links liegen ließ und wieder mal einen Eifersuchts- oder Themenkrimi im Vorort drehte, der ebenso gut in Oberschleißheim oder Großaspach hätte spielen können. Doch derlei Fahrlässigkeit im Umgang mit dem Standort Bundeshauptstadt ist Vergangenheit, seit Mark Waschke und Meret Becker mit ganz anderem Elan als ihre Vorgänger durch den Kiez tigern. Am Kottbusser Tor, in Neukölln, im Wedding und in Rudow wurde diesmal gedreht, und wie lernt man diese Gegenden besser kennen als auf den Fersen einer nächtlichen Polizeistreife?

Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) fragen sich, warum es widersprüchliche Aussagen zum tödlichen Einsatz der Polizeistreife gibt. (RBB / Oliver Vaccaro)

Tödlicher Routinefall

Polizeihauptmeister Harald Stracke (Peter Trabner, der Rechtsmediziner aus dem Dresden-„Tatort“) und Polizeimeisterin Sandra Ehlers (Anna Herrmann) werden zu einer Ruhestörung gerufen. Im Schlepptau haben sie den Praktikanten Tolja Rubin (Jonas Hämmerle), er ist der Sohn der Kriminalkommissarin Nina Rubin (Meret Becker).

Polizeihauptmeister Harald Stracke (Peter Trabner, rechts), Azubi Tolja Rubin (Jonas Hämmerle) und Polizeimeisterin Sandra Ehlers (Anna Herrmann) gehen Streife am Kottbusser Tor. (RBB / Stefan Erhard)

Die laute Musik ist schnell verklungen, doch als sich Hauptmeister Stracke aus nicht näher ersichtlichen Gründen energisch Zutritt zur Wohnung verschafft, bricht ganz anderer Lärm los. Der Bewohner Yakut Yavas (Rauand Taleb) eröffnet das Feuer auf die drei Polizisten. Stracke, am Bein getroffen, erschießt einen weiteren Mann in der Küche. Als Kommissar Robert Karow am Tatort eintrifft, findet er Drogen aller Couleur im Backofen und zwei leichtverletzte Kollegen vor. Die erst 26-jährige Polizeimeisterin Sandra Ehlers jedoch ist ihren Verletzungen erlegen. Der Schütze, ein Clan-Mitglied, ist entkommen.

Wem gehört Berlin?

Robert Karow (Mark Waschke) hat sich einen Eindruck vom Tatort verschafft, Nina Rubin (Meret Becker) möchte darauf lieber verzichten. (RBB / Stefan Erhard)

„Das ist nicht mehr unsere Stadt“, stöhnt später der sichtlich mürbe Dienststellenleiter, als er dem verletzten Kollegen einen Besuch am Krankenbett abstattet. Mit wehmütigem Blick wird hier die rasende Metamorphose des Großstadtlebens an der Überforderung der Gesetzeshüter gespiegelt. Doch ist dieser Krimi keine Hommage. Stracke verwickelt sich schon bald in Widersprüche. Auch pflegte er eine eigenartige Ersatzvater-Beziehung zur getöteten jungen Kollegin. Beide verband überdies ein tragisches Erlebnis im Dienst. Diese Plot-Stränge sind sehr geschickt verknotet.

„Dieser 'Tatort' ist ein sehr klassischer, aber extrem gut gebauter Krimi“, lobt Regisseur Christian von Castelberg das Drehbuch von Christoph Darnstädt ganz zu Recht. Darnstädt, der weniger subtil die ersten fünf „Schweiger“-Tatorte schrieb, mit „Amour fou“ (2017) aber auch den bislang besten Film der Ära Karow/Rubin, gelang hier in der Tat ein Kunststück. In seiner Beziehungs-Pschyodramatik funktioniert „Der gute Weg“ auf eine Weise, wie es „Tatorte“ schon in den 80-ern taten. Und zugleich erzählt der Film von der Gegenwart einer Stadt, deren Wesen die Verwandlung ist.

Tolja Rubin (Jonas Hämmerle, links) vertraut sich Kommissar Robert Karow (Mark Waschke) an. (RBB / Oliver Vaccaro)

Wem gehört Berlin? Den Clans? Den Hipstern? Den Schwaben? Ganz bestimmt. Aber zweimal im Jahr zum Glück auch wieder dem „Tatort“-Publikum.