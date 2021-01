Erstes E-Auto aus dem Haus Lexus: der UX 300e. (Heinrich Rohne)

Wenn eine Marke Hybrid kann, dann ist es Lexus. 90 ­Prozent der Kunden der Toyota-Edelmarke entscheiden sich mittlerweile für ein Fahrzeug mit Hybrid-Technik. Umso logischer ist es, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und sich nun auch dem reinen Elektroantrieb zu widmen. Den Anfang macht – wie könnte es anders sein – ein ­Kompakt-SUV der Produktlinie UX.

Mit dem UX sticht Lexus seit nunmehr zwei Jahren aus dem automobilen Einerlei heraus. Allein durch die spitz zulaufenden Schein­werfer, den großen Kühlergrill, die scharfen Sicken und die schwarzen Radläufe ist das japanische Crossover einer der letzten Mohikaner auf den Straßen. Einer, den man nicht lediglich am Herstellerlogo erkennt – und einer, der selbst auf die Typbezeichnung am Heck verzichten könnte.

Futuristisch, auch ohne E-Schnickschnack

Selbst die im Frühjahr 2019 gestarteten ­Benzin- und Hybridmodelle kommen so futuristisch daher, dass es die neuen, doch so E-typischen Designelemente des UX 300e keineswegs brauchte. Zumindest nicht, um deutlich zu machen, dass dieser 4,49 Meter lange Lexus keinen flüssigen Kraftstoff tankt.

Aber nun denn, der untere Lufteinlass besitzt in der reinelektrischen Variante eben auch aerodynamische Klappen für die Batteriekühlung sowie einen dezenten, aber eindeutigen Schriftzug am Rücken: UX 300e. Auf die Batterie geben die Japaner derweil direkt zehn Jahre Garantie und das für eine Laufleistung von – sage und schreibe – bis zu einer Million Kilometern. Für den Antriebsstrang sind es immerhin fünf Jahre beziehungsweise bis zu 100.000 Kilometer.

Garantie inklusive, nur zur Absicherung

Aber genug der Absicherung, bei diesem Auto geht es nämlich vor allem um eines: Emotion. Wie gewohnt blickt der Fahrer auf das schwungvoll gezeichnete Cockpit mit seinem großen, mittig platzierten Rundinstrument und geschmackvoll gestalteten digitalen Anzeigen. Darin enthalten sind Tacho, Reichweitenanzeige und vierstufige Verzögerungsanzeige. Über die Lenkradtasten lassen sich unter anderem Radiosender und Lautstärke ändern sowie der Abstandsregler einstellen. Navigation und Entertainmentsystem laufen auf dem 10,3 Zoll großen Display. In der Mittelkonsole liegt wie gehabt der Wählhebel, über den man unter anderem zwischen drei Fahrmodi – Eco, Normal und Sport – umschalten kann.

Die Elektromaschine hat mit 150 Kilowatt (204 ­Pferdestärken) und 300 Newtonmetern Drehmoment ausreichend Leistung, um den UX auch sportlich zu bewegen. Da gehören hier und da auch mal quietschende Vorderräder dazu, sobald das Gaspedal beherzt getreten wird. Auf die Traktionskontrolle ist allerdings durchweg Verlass. Von null auf 100 Kilometer pro Stunde summt der UX in flotten 7,5 Sekunden. Wie zu erwarten beschleunigt er damit schneller als der ­Benziner und die hybriden ­Modelle (UX 200: 9,2 ­Sekunden / UX 250h: 8,5 Sekunden, UX 250h E-Four: 8,7 Sekunden). Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei für ein Elektroauto dieser Bauart völlig ausreichenden 160 Kilometern pro Stunde.

Niedriger Schwerpunkt sorgt für Bodenhaftung

In Sachen Fahrgefühl punktet der Vollzeitelektriker durch eine durchweg satte Bodenhaftung – denn im Gegensatz zum Hybrid liegen die Batterien nun im Karosserieboden und unter den Rücksitzen. Gepaart mit der steifen Karosserie zahlt sich der niedrigere Schwerpunkt eindrucksvoll aus. Und nebenbei sorgt die neue Balance gar für einen alltagstauglichen Kofferraum. Als Fünfsitzer genutzt passen mindestens 367 Liter Gepäck rein. Das sind immerhin 47 Liter mehr als im UX 200h.

In der Fahrgastzelle ist es schon begrenzter um den Platz bestellt. Während man vorn gemütlich thront, geht es im Fond um einiges enger zu. Personen, die mehr als 1,80 Meter messen, berühren mit dem Kopf zwar nicht den Dachhimmel, doch kommen sie diesem durchaus beängstigend nah. Zudem ist die Beinfreiheit hinten nicht wirklich üppig.

Lexus plugged: Die Toyota-Edelmarke legt vor. (Heinrich Rohne)

Anders steht es um die Reichweite. Mit dem 1,7 Tonnen schweren Crossover lässt es sich vorzüglich gleiten. Energiesparend segelt der UX flott über jede Landstraße, bleibt dabei äußerst leise und federt komfortabel. Um das Elektroauto nicht vollkommen zu überhören, haben die japanischen Soundkünstler dem UX 300e nicht nur den vorgeschriebenen Klang für die Passanten spendiert, sondern auch einen Soundgenerator für den Innenraum. Zum Glück gibt es auf Höhe des linken Knies einen Knopf, um ihn an- und auszuschalten. Denn wirklich toll klingt das nicht.

Mit 54,3 Kilowattstunden aufgeladen, bringen die insgesamt 288 Zellen den Lexus bis zu 315 Kilometer weit (Verbrauch nach WLTP: 16,8 kWh/100 km). Wie bei allen Elektroautos gilt allerdings auch hier: Die Reichweite hängt stark von der Fahrweise ab. Im reinen Stadtverkehr kann man dem UX die angegebenen Kilometer durchaus abringen; bei gemischtem Fahrprofil schmilzt der Aktionsradius indes auf knapp 300 Kilometer.

Stillstand nicht ohne Bremsfuß

Über die Schaltwippen hinter dem Lenkrad lässt sich die Stärke der Motorbremse und damit die Rekuperation vierstufig variieren. Das Rekuperieren beim Bremsen und Ausrollen geschieht jedoch unmerklich – eine stärkere Verzögerung wäre durchaus angemessen. So kommt der Lexus jedenfalls nicht ohne den Einsatz des Bremsfußes zum Stillstand. Das können andere besser.

Was hat der Elektro-UX sonst zu bieten? Einiges an Assistenzsystemen. Um lediglich die wichtigsten zu nennen: einen adaptiven Geschwindigkeitsregler, einen Spurführungs­assistenten und eine Verkehrs­zeichenerkennung. Darüber hinaus sind eine Zweizonen-­Klimaautomatik und LED-Scheinwerfer serienmäßig an Bord.

Käuflich? Von wegen

Käuflich ist dieser Lexus allerdings nicht – in diesem Fall setzen die Japaner ausschließlich auf Leasing. Für die Basisversion sind ohne Anzahlung monatliche Raten von 399 Euro fällig (Laufzeit: drei Jahre, Laufleistung: 10.000 Kilometer pro Jahr).