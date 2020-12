Wie immer steht ein Expertenteam den abspeckwilligen Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite (von links): Petra Arvela, Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin. (SAT.1 / Arya Shirazi)

„Lieber leichter leben“: Unter diesem Motto veranstaltet SAT.1 den nächsten kollektiven Abspeckwettbewerb. Die immerhin schon 13. Staffel der Erfolgsshow „The Biggest Loser“ ist fortan immer sonntags am späten Nachmittag zu sehen.

30 übergewichtige Kandidaten wollen in diesem Jahr um den Einzug in das begehrte Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos kämpfen. Doch nur 16 werden die Campchefin Dr. Christine Theiss und ihr Team tatsächlich in das Programm aufnehmen. Wer zu den Glücklichen zählt, das wird in zwei aufeinanderfolgenden Qualifikations-Challenges ermittelt. Jedoch verspricht der Sender neben jeder Menge Streit und Tränen in seiner Ankündigung auch eine Überraschung ...

2020 bildeten Petra Arvela (links), Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin erstmals gemeinsam das Expertenteam. Auch 2021 kehrt das Trio zu "The Biggest Loser" zurück. (SAT.1 / Arya Shirazi)

Seit 2009 wird „The Biggest Loser“ jährlich auf SAT.1 gesendet. Im Verlauf einer Staffel müssen die Kandidaten möglichst viel ihres ursprünglichen Körpergewichts verlieren. Dafür erwarten sie eine Reihe schweißtreibender Aufgaben und gesunde Ernährung. Wer am Ende die größte Differenz zum Staffelauftakt vorweisen kann, gewinnt die Sendung und damit eine Siegerprämie von 50.000 Euro. Unterstützt werden die Abspeckwilligen von der ehemaligen Kickboxerin Christine Theiss, der Fitnesstrainerin und Sportlerin Petra Arvela und dem Sportpädagogen und Kickbox-Weltmeister Ramin Abtin.

Mit einem Zuschaueranteil von bis zu 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte „The Biggest Loser“ 2020, laut Auskunft von SAT.1, seine eigenen Bestwerte in der relevanten Zielgruppe. Die zweite Folge der neuen Staffel ist am Sonntag, 10. Januar, um 17.35 Uhr, auf SAT.1 zu sehen.