Einer wie Erika - Mi. 25.11. - ARD: 20.15 Uhr „Einer wie Erika“

Das Leben - ein Melodram

Wilfried Geldner

1966 wurde Erika Schinegger Weltmeisterin im Abfahrtslauf und in ganz Österreich gefeiert. Doch vor den Olympischen Spielen von 1968 in Grenoble wird bei einem Chromosomentest entdeckt: Erika ist ein Mann. Ein Biopic, das in dramatischen Bildern erzählt, wie Erik die „Schande“überlebte.