Kandidatin Stefanie (links) machte sich in "Shopping Queen" mit ihrer Shoppingbegleitung Regina auf, ein Outfit zu finden.

So etwas gab es tatsächlich noch nie bei „Shopping Queen“: In der jüngsten Ausgabe der VOX-Show entschied sich Kandidatin Stefanie dazu, kein Outfit zu kaufen, sondern sich künstlerisch auszuleben - mit Efeu. Die 26-jährige Österreicherin trug dieselbe Kleidung wie vor der Shopping-Tour, und stylte sich lediglich mit einer aufwendigen Frisur, die an ein Geweih erinnerte, und einer Efeuranke am Arm. „Ich muss sagen, die hat das toll gemacht. Das hatten wir echt noch nie. Ein bisschen Draht, die Haare und Efeu, das ist das einzige, was wir haben. Wir haben sonst nichts“, lachte Star-Designer und Moderator Guido Maria Kretschmer.

Für die Haare und das Make-up hatte die Artistin insgesamt 200 Euro ausgegeben, also blieben ihr am Ende noch 500 Euro übrig. Die anderen Frauen mussten bei dieser Rechnung lauthals lachen. Kretschmer stellte trocken fest: „Da ist eigentlich nichts passiert, und viele würden sagen, die hat eine Meise. Und das hat sie vielleicht auch irgendwo, aber sie hat sich Gedanken gemacht, sie hat sich Mühe gegeben.“ Am Ende fand er allerdings nur lobende Worte für das ausgefallene Outfit und fand auch nicht, dass Stefanie versagt habe: „Sie ist der Mensch, der sie ist, weil sie so ist, wie sie ist. Und das nenne ich Freiheit.“

Am Ende entschied sich Stefanie für eine aufwendige Frisur und eine Efeu-Ranke am Arm.

Der Grund für den ausgefallenen Look war, dass die zierliche Stefanie einfach kein passendes Outfit fand. Das Motto war „Tracht reloaded - kreiere einen modernen Look mit Tradition“, doch sie irrte nur planlos durch die Läden und konnte nicht das finden, was sie sich vorgestellt hatte. Also entschied sie sich für den Efeu vom Straßenrand.

„Shopping Queen“ wird täglich um 15.00 Uhr auf VOX ausgestrahlt und morgens um 11.55 Uhr wiederholt. Montags wird bekannt gegeben, welche Aufgabe die Frauen umsetzen müssen und welches Budget sie dafür zur Verfügung haben. Jeden Tag präsentiert dann eine von fünf Frauen ihr Outfit und wird von den anderen Teilnehmern und von Guido Maria Kretschmer bewertet. Am Ende der Woche wird die Dame mit dem besten Stil gekürt.