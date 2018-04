My Indigo - My Indigo

Still war es in den letzten Jahren um die Symphonic-Metaller von Within Temptation geworden. Verschiedene Spekulationen und Gerüchte machten die Runde, Ende 2017 meldete sich dann Frontfrau Sharon den Adel zu Wort: Sie verkündete nicht nur die baldige Rückkehr der Band, sondern berichtete auch offen von einer Krise, durch welche sie gegangen sei. Und davon, dass sie einige sehr persönliche Songs verfasst habe, die ihr geholfen hätten, diese schwere Zeit zu durchstehen. Ebendiese Songs erblicken nun unter dem Namen „My Indigo“ das Licht der Welt.

Warum die Stücke nicht zum Oeuvre ihrer Hauptband passen, wird rasch klar: Sie sind weder Symphonic noch Metal. Sie sind nicht einmal Rock. Zurückgenommener, femininer Pop, dessen kathartische Funktion offen zutagetritt, dominiert die Musik des Soloprojekts My Indigo. Angereichert wird er mit einem Klangbild, welches an die 80er- und 90er-Jahre erinnert. Runterfahren statt Aufdrehen ist angesagt.

Sharon den Adel, bekannt als Aushängeschild weiblicher Metal-Power, überrascht mit einem Soloalbum, das mit ihrer Arbeit bei Within Temptation nur wenig zu tun hat. (Semuel Souhuwat)

Möglich, dass der ein oder andere Within-Temptation-Freund diesen neuen Songs von Sharon den Adel nicht viel abgewinnen kann. Wobei „My Indigo“ trotz des Titels nicht „aus dem Blauen heraus“ kommt. Ein Song wie „Edge Of The World“ vom letzten Studioalbum „Hydra“ (2014) etwa wirkt im Nachhinein plötzlich wie ein heimlicher Vorbote, und Vergleiche mit Tori Amos oder Björk hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben.

Die Mauern aus harten Gitarren, Drums und schwerem Pathos werden eingerissen. Es entsteht das Gefühl, man würde in den geschützten Raum einer Musikerin eintreten. Allzu überrascht sollten Eingeweihte von dem, was sich dort befindet, jedoch nicht sein. Das Titelstück oder „Black Velvet Sun“ besitzen eine vertraute Note. „Star Crossed Lovers“ klingt zu Beginn etwas nach Lana Del Rey, was nach dem Within-Temptation-Cover von „Summertime Sadness“ niemanden vor den Kopf stoßen sollte. Die erste Hälfte des vom Piano getragenen Stückes „Out Of The Darkness“ wäre im balladesken Teil eines Within-Temptation-Konzerts sicher auch nicht fehl am Platz.

Indigo ist ein dunkelblauer Farbstoff, Sharon den Adel spricht von ihrem „persönlichen Blues“. Es ist ein Album der Verarbeitung, ein Album der Konfrontation mit den eigenen Problemen und Herausforderungen. Dass diese gefühlvolle Musik von einer Künstlerin kommt, deren Bild normalerweise immer dann auftaucht, wenn von „metallischer Frauenpower“ die Rede ist, zeugt von Mut. Es ist zu wünschen, dass dieser von alten und neuen Fans gleichermaßen honoriert wird.