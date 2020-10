Der Wettermann Sven Plöger zeigt unter anderem auf, warum auch die Wettervielfalt die Alpen zu einer so beliebten Urlaubsregion macht. (ZDF / WDR)

Sie schwirren zigfach am Himmel und darüber hinaus: Satelliten, Wetterballons und Flugzeuge. Mithilfe moderner Technik werden Unmengen an Daten gesammelt. So soll unter anderem gelingen, das Wetter der kommenden Tage möglichst genau vorherzusagen. Schließlich ist es für viele Menschen enorm wichtig, ob es morgen denn nun regnet oder eben wunderbar die Sonne scheint. Das gilt besonders in der Landwirtschaft oder in der Gastronomie, aber auch in der Ausflugsplanung.

Doch trotz aller Informationen und Beobachtung: Wie genau sind die Wettervorhersagen wirklich? Regenschauer überraschen immer wieder - auch an Orten, über denen laut der immer beliebter werdenden Wetter-Apps doch die Sonne lachen sollte. Nach wie vor können plötzlich auftretende Unwetter zu erheblichen Schäden führen - nicht nur bei den Ernteerträgen.

In den Alpen lassen sich teilweise fünf Vegetationsformen auf engstem Raum nachweisen. (ZDF / SWR)

Die Dokumentation, die nun im Rahmen von „wissen aktuell“ bei 3sat zu sehen ist, erklärt, wie Wetterprognosen entstehen und wie sie präziser werden könnten. So bemängeln Wissenschaftler unter anderem, das vor allem genaue Daten aus Bodennähe fehlten. Die Beobachtung des Wetters vor allem aus der Luft reiche für eine genaue Vorhersage nicht aus.