Petrischalen mit sogenannten Krankenhauskeimen, die Mehrfachresistenzen gegenüber Antibiotika aufweisen. (Armin Weigel / dpa)

Es ist heute für viele eine Selbstverständlichkeit geworden, Infektionen mit Antibiotika zu bekämpfen. Aber es ist leider nicht sicher, ob wir diese Waffe auch in Zukunft behalten.

Die Entdeckung des Penicillins in den 1940er Jahren war ein Meilenstein in der Pharmaziegeschichte. Durch die Antibiotika verloren viele Infektionskrankheiten ihre Schrecken. Die flächendeckende Verfügbarkeit dieser Medikamente ist einer der Gründe, warum die Menschen in den Industrienationen heute länger leben als noch vor hundert Jahren. In Entwicklungsländern hingegen, in denen Antibiotika nicht immer und überall verfügbar sind, sind Infektionskrankheiten noch immer eine häufige Todesursache.

Bakterien leben in jedem von uns und überall um uns herum. Das ist auch gut so, denn viele von ihnen sind für den Menschen nützlich. Einige wenige Bakterien verursachen tödliche Krankheiten wie Lungenentzündung oder Wundbrand. Das schärfste Schwert gegen diese Bakterien sind die Antibiotika. Aber weil wir dieses Schwert überstrapaziert haben, ist es stumpf geworden.

Wie konnte es soweit kommen? Ganz einfach: Die meisten Antibiotika sind für Menschen gut verträglich, weil sie gezielt an genau den Zellstrukturen des Bakteriums angreifen, die sich von menschlichen Zellstrukturen unterscheiden. Die Einnahme schadet dem einzelnen Patienten daher nur selten. Also warum Penicillin und Co. nicht einfach vorbeugend oder bei leichten Beschwerden einnehmen? Weil die Bakterien bei ungezielter Einnahme schnell eine bakterieneigene Abwehr entwickeln.

Die Konsequenz trifft uns alle: Wenn Antibiotika unwirksam werden, schützen sie die Menschen nicht mehr vor bakteriellen Infektionen. Die Folgen: Es häufen sich Todesfälle nach Infektionen, die vor ein paar Jahren noch vermeidbar gewesen wären.

Jeder von uns kann etwas dafür tun, um Antibiotika-Resistenzen einzudämmen. Zum Beispiel, beim Arzt nicht partout auf einem Antibiotikum bestehen. Kein Antibiotikum bei Infektionen durch Viren einnehmen, wie zum Beispiel Erkältungen. Die nächste Blasenentzündung erst einmal mit Schmerzmitteln behandeln. Sich jedes Jahr wieder gegen Grippe impfen lassen.

All dies erfordert ein Umdenken, und das kann auch mal unbequem sein. Aber nur, wenn wir dies beherzigen und Antibiotika so selten einnehmen wie möglich, bleiben sie auch in Zukunft wirksam.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Präsident der Bundesapothekerkammer. Der 57-jährige Apotheker leitet zwei Apotheken in Koblenz.