Marie und Maximilian liegen bei den Babynamen ganz vorn. Foto: Fabian Sommer (dpa)

Die beliebtesten Babynamen 2017 lauten Marie und Maximilian. Das hat eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden ergeben. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei den Mädchen Sophie und Maria, bei den Jungen Alexander und Paul. Insgesamt gab es im Vergleich zum Vorjahr wenig Veränderungen bei den zehn Vor- und Zweitnamen, die am häufigsten vergeben wurden.

So rückten nur Luisa und Felix neu in die Top Ten auf und verdrängten Johanna und Luca. Die GfdS wertete die Daten von rund 700 Standesämtern aus und erfasste nach eigenen Angaben 87 Prozent aller Namen. Wird lediglich auf den Erstnamen geschaut, dann landen Emma und Sophia sowie Ben und Paul vorne. Im Durchschnitt hat jedes zweite Baby in Deutschland mehr als einen Vornamen.

Auffällig ist, dass sowohl Marie als auch Maximilian bei den beliebtesten Erstnamen nur auf Rang zehn rangieren, bei den Folgenamen liegen sie beide auf Rang zwei. Die beliebtesten Erstnamen 2017 waren Emma und Ben, die damit die Spitzenreiter von 2016, Sofia und Jonas, abgelöst haben.

Auffällig ist auch ein Unterschied der Namensgebung im Norden und Süden der Republik. Während im Süden traditionelle Namen wie Maria, Anna, Lukas und Jakob in dem Top-Ranking vertreten sind, werden im Norden häufig nordische Namen wie Frieda, Ida, Finn und Emil vergeben. In Ostdeutschland sind zu den nordischen Namen auch noch eher altertümliche Namen wie Karl, Oskar, Klara und Mathilda vertreten.

In Bremen wurden 2017 bei den Jungen am häufigsten Leon, Mohamed und Alexander vergeben, bei den Mädchen führen Sophie, Marie und Sophia die Liste an. Bremen ist das einzige Bundesland, in dem mit Mohamed ein arabischer Name unter den Top Drei ist, im Vorjahr rangierte er noch auf Platz neun. Bundesweit rangiert Mohamed auf Rang 25, gefolgt von Ali auf Rang 51. Mit Layla liegt der beliebteste arabische Frauenname auf Platz 66.

Wie in jedem Jahr wurden auch neue Namen von der GfdS bestätigt. So durften Eltern ihre Kinder Cartierm Pacino und Chaplin nennen. Abgelehnt wurden dagegen Lucifer, Batman, vom Meer und Pinocchio. (dpa/sei)