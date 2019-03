Aufgehübscht und besser ausbalanciert, aber noch immer keine Schönheit: "Outcast: Second Contact" bietet Retro-affinen Xbox-One-Besitzern die Gelegenheit, den Klassiker von 1999 nachzuholen. (Appeal / Bigben Interactive)

Diesen April verwöhnt Microsoft seine Gold-Abonnenten nicht so sehr, wie es auf den ersten Blick erscheint: Zu den kostenlosen Games für den Frühlings-Monat gehört zwar „Star Wars Battlefront 2“, aber damit ist nicht etwa der aktuelle „Krieg der Sterne“-Shooter von Electronic Arts gemeint. Vielmehr ist die Rede vom ursprünglichen „Battlefront 2“. Das wurde 2005 für PC, PlayStation 2, PlayStation Portable sowie die allererste Xbox veröffentlicht - lange vor der Loot-Box-Debatte. Obwohl ein echter Klassiker ist die gesellige Ballerei im „Star Wars“-Universum unter heutigen Grafik-Gesichtspunkten nur noch schwer genießbar. Gold-Kunden können den Action-Oldie übrigens sowohl auf Xbox One als auch Xbox 360 spielen.

Nicht ganz so altmodisch ist das zwei Jahre später für Xbox 360, PS3 und PC veröffentlichte „Ghost Recon 2: Advanced Warfighter“, das Microsoft ebenfalls zum Premium-Programm im April hinzufügt - wie gewohnt spielbar auf Xbox 360 oder Xbox One. Moderner, aber nicht unbedingt besser wird's mit dem SciFi-Rollenspiel „Technomancer“ aus dem französischen „Of Orcs & Men“-Studio Spiders, das 2016 über Focus Home Interactive erschien und auf Xbox One läuft. Ein Fall für Nostalgiker ist - obwohl Xbox-One-nativ - „Outcast: Second Contact“, mit dem das Original-Rollenspiel von Appeal und Infogrames 2017 eine Art Remake erfuhr. Aber Vorsicht: Trotz modernisierter Grafik ist die vor 20 Jahren noch revolutionäre, auf Voxeln basierende Spielwelt alles andere als ein Hingucker.

"Star Wars Battlefront 2" von 2005: Visuell ist der Mehrspieler-Klassiker nur noch schwer erträglich, aber bei seiner Erstveröffentlichung 2005 war er beliebter als die Neuinterpretation von Electronic Arts. (LucasArts / Pandemic)

Etwas besser haben es im April PS4-Besitzer mit Plus-Abo - vorausgesetzt allerdings, sie begnügen sich mit weniger Spielen als gewohnt. Denn nachdem Sony Spiele für PS3 und PS-Vita aus seinem Plus-Abo geworfen hat, gibt es statt der sonst üblichen vier nur noch zwei kostenlose Titel im Monat. Im April ist das unter anderem „Conan Exiles“, das in die Multiplayer-Variante von Robert E. Howards fantastischer Romanwelt entführt. „The Surge“ von Deck13 wiederum ist die deutsche und obendrein futuristische Antwort auf Froms „Dark Souls“-Spiele.