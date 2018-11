Kommt nicht aus Deutschland, aber ebenfalls aus dem deutschen Sprachraum: "FAR: Lone Sails" aus dem Schweizer Indie-Studio "Okomotive". (Okomotive)

Vor einem knappen halben Jahr durften sich die Preisträger des „Deutschen Computerspielpreises“über Pokale freuen, bald ist der „Deutsche Entwicklerpreis“ an der Reihe. Das von der Computec-Tochter „CMG Conferences“ und dem Entwickler-Fachmagazin „Making Games“ ausgerichtete Event findet zwar erst am 5. Dezember statt, aber bereits am 30. Oktober hat sich eine Jury in Köln auf die passenden Nominierungen geeinigt.

Um eine Auszeichnung als „bester Publisher“ ringen die aus Deutschland stammenden Hersteller Kalypso, Headup Games und Aersoft sowie die in Österreich angesiedelten Kollegen von THQ Nordic. „Bestes Studio“ wiederum wollen die Münchener „Shadow Tactics“-Entwickler von Mimimi Productions werden. Antreten müssen sie dafür gegen die Saarländer von Radical Fish Games, die gerade mit ihrem Indie-Game „Cross Code“ einen Überraschungserfolg gelandet haben. Außerdem haben „Book of Unwritten Tales“-Macher King Art und die Berliner von Paintbucket Games ihre Feuer im Eisen. Letztere sorgten unlängst mit ihrem Anti-Faschismus-Game „Through the Darkes of Times“ für Aufsehen, das Spielern die Kontrolle über eine deutsche Widerstandsgruppe zur Nazi-Zeit gibt.

Online-Ballermänner mit Grusel-Schlagseite: Cryteks "Hunt: Showdown" gehört zu den Nominierten für das Spiel des Jahres. (Crytek)

Um die Trophäe für das „beste deutsche Spiel“ 2018 indes dürfen sich das bereits erwähnte „Cross Code“, der teuflische Knobeltest „Bridge Constructor Portal“, der postapokalyptische Segeltörn „FAR: Lone Sails“, Cryteks Multiplayer-Ballerei „Hunt: Showdown“ und Kalypsos „Railway Empire“ zanken.

Weitere Preis-Kategorien sind „Most Wanted“, „bestes Indie-Game“, „bestes Mobile-Game“, „bestes PC/Konsolenspiel“, „beste Marketing-Aktion“, „bester Sound“, „beste Story“, „beste Grafik“, „beste technische Leitung“ sowie „bestes Game-Design“. Außerdem wird ein Sonderpreis für soziales Engagement verliehen. In Kooperation mit Ubisoft Blue Byte gibt's obendrein eine Gründer- und Studenten-Förderung.