Die Uhr tickt, tickt, tickt: Mit "Jetzt!" präsentiert Peter Maffay ein Album, das dringlicher kaum sein könnte. (Sony Music)

Im Video zur vorab veröffentlichten Single „Morgen“ sieht man Naziaufmärsche, tote Eisbären, kenternde Flüchtlingsboote, dazu singt Peter Maffay von Homophobie, Populismus, Krieg und Umweltzerstörung und fragt: „Wollen wir wieder warten, bis der Morgen kommt?“ Wieder wegsehen? Wieder den Arsch nicht hochkriegen? Er hätte es sich definitiv leichter machen. Aber dann wäre es eben nicht Peter Maffay. Genau auf seinen 70. Geburtstag (30. August) hat der deutschrumänische Sänger die Veröffentlichung von „Jetzt!“ gelegt - einem Album, das Spuren hinterlassen will. Statt einfach irgendetwas „Nettes“ voranzustellen, was sein Repertoire durchaus hergäbe, stellt Maffay im Herzstück der Geburtstags-Platte die gesamte Menschheit an den Pranger.

Wer sich in diesen Tagen für einen vernünftigeren Umgang mit dem Planeten ausspricht, darf natürlich mit Zuspruch rechnen. Für einen Künstler von Maffays Größenordnung ist eine Nummer wie „Morgen“ trotzdem ein Risiko, weil sie polarisiert und viele wunde Nerven trifft, denn der Musiker meint mit seiner Kritik durchaus auch das eigene Publikum. Zudem lehnen viele Menschen entschieden ab, was Greta Thunberg verkörpert - nicht unwahrscheinlich, dass ein paar von ihnen auch Peter-Maffay-CDs zu Hause haben. Über 14 Millionen Tonträger verkaufte Maffay hierzulande in den letzten 50 Jahren.

Er weiß, dass es ohne ein "Jetzt!" kein "Morgen" gibt: Peter Maffay setzt auf seinem neuen Album ein paar sehr kritische Noten, meint damit aber nicht nur die Anderen, sondern auch sich selbst. (Andreas Ortner)

Politisch und persönlich

Aber Risiken stören einen Peter Maffay nicht, wenn er von etwas überzeugt ist. Der Rocker hob mit „Tabaluga“ einst ein Märchen für Kinder aus der Taufe, von dem ihm viele Freunde abrieten; er legte sich öffentlich mit den Rappern Sido und Bushido an und kritisierte ihre Texte, wohlwissend, dass er damit eine ganze Musikszene gegen sich aufbringen würde. Nun muss er in YouTube-Kommentaren lesen, dass er auf den „Gutmenschen“-Zug aufspringe.

Feststeht: Auf „Jetzt!“ präsentiert der Musiker Peter Maffay sich so politisch wie nie. Das aber ist nur eine Facette eines sehr persönlichen und engagierten Albums, bei dessen Entstehung Maffay wohl sehr viel über das eigene Leben nachdachte. Über das, was war und was ist, und über das, was bleibt.

Nach „1000 Wege - Ouvertüre“ steigen Maffay und seine Begleitband mit einer Reihe von kantigen, harten und ziemlich lauten Songs in das Album ein („Jetzt!“, „Morgen“, „Luft & Liebe“). Wie schon auf dem Vorgänger „Wenn das so ist“ (2014), der viel stilistischen Schnickschnack über Bord geworfen hatte, präsentiert Maffay sich als ein geradliniger und aufrechter Rock'n'Roller. Auch das „Nutze den Tag“-Credo, das sich wie ein roter Faden durch das Album zieht, ist nicht grundlegend neu für ihn. Diesmal aber hört man die Uhren etwas lauter ticken.

Maffay zitiert Maffay

„100.000 Stunden“ heißt einer der kuscheligeren Songs, ein anderer trägt den Titel „Nur einmal hier“. Und dann ist da „Für immer jung“, ein dann doch ganz „netter“ Moment für die Fans, in dem Maffay zurückblickt und sich selbst zitiert: „Unsere Reise zusammen durch die Jahre hat uns zu uns gemacht“, „Der Samstagabend in unserer Straße, die Sonne in der Nacht“, „Uns war kein Weg zu weit, durch die Eiszeit so ewig und echt“, „Wir bauten mehr als sieben Brücken durchs gelobte Land“.

Der vielleicht beste Song des Albums, in dem das Politische und das Persönliche zusammenkommen, kommt aber erst ganz am Schluss mit der fein geschliffenen Rockballade „1000 Wege“. „Wir müssen niemals alle Antworten kennen / Wir können uns auch mal unsere Hände verbrennen / Nur versteh'n: Man muss 1000 Wege geh'n“, singt er da, und: „Hab manchmal hier und da den falschen Weg gewählt / Doch ohne diesen Umweg hätte was gefehlt“. Da klingt die Generalkritik von „Morgen“ dann auch nochmal ganz anders nach, denn als einen Heiligen, das wird spätestens hier klar, versteht Maffay sich selbst keineswegs. Auch das sind Noten, die „Jetzt!“ zu einem ziemlich dicken Stempel in Maffays langer Diskografie machen.