Crewmitglied David Jordan (Jake Gyllenhaal) sieht, wie die Probe an Bord der Raumstation gelangt. Die Hoffnung ist groß, dass sich in der Probe das erste Leben außerhalb der Erde befindet. Im Labor soll sie weiter untersucht werden. (TVNOW / 2017 Skydance Productions, LLC)

Das Forschungsteam der Internationalen Raumstation ISS im Sci-Fi-Thriller „Life“ von Daniel Espinosa („Kind 44“) ist auf eine Raumfahrtmission gestartet, um anhand von Bodenproben vom Mars einen Beweis für außerirdisches Leben zu finden. Zu der sechsköpfigen Mannschaft gehören der facettenreiche Jake Gyllenhaal, Hollywoodstar Ryan Reynolds („Deadpool“) und die schwedische Senkrechtstarterin Rebecca Ferguson („Girl on the Train“).

Die Untersuchung des Materials, eine knappe Einführung der Crew sowie erste Experimente mit dem in der Probe enthaltenen Einzeller ereignen sich bereits in den ersten Minuten - noch bevor überhaupt der Titel des Films erscheint. Espinosa und sein Autorenteam Paul Wernick und Rhett Reese („Deadpool“) setzen von Beginn an lieber auf Spannung als auf ausführliche Figurenzeichnung. Für den Rest des Sci-Fi-Horror-Films, den VOX nun wiederholt, wird der Zuschauer auf das Heimsofa gepresst wie ein Raumfahrer beim Start in seinen Sitz.

Rebecca Ferguson ist wieder Teil einer "Mission: Impossible". Diesmal muss sie sich als Kosmonautin Miranda North mit einem tödlichen Wesen vom Mars auseinandersetzen. (TVNOW / 2017 Skydance Productions, LLC)

Im ersten atemberaubenden Akt staunen Mikrobiologe Dr. Derry (Ariyon Bakare) und seine Crew nicht schlecht über den Fund, der sich vom Einzeller zu einem sensationellen Organismus weiterentwickelt, dessen anpassungsfähige Zellen sich als gleichzeitig Muskel- wie Nervenzellen entpuppen. Von der ersten Minute bis in den Abspann hinein wird die Entwicklung des recht gruselig animierten, anfangs aber noch als „wunderschön“ bezeichneten Organismus, der den Namen Calvin bekommt, von den nervenaufreibenden Sounds des Komponisten Jon Ekstrand begleitet.

Ästhetisches Level trotz schwebendem Blutes gewahrt

Noch ahnt er nicht, wie gefährlich es werden wird, als Roy Adams (Ryan Reynolds) beobachtet, wie die einzigartige Probe von der Oberfläche des Mars im Labor untersucht wird. (TVNOW / 2017 Skydance Productions, LLC)

Nachdem man dem recht trägen, wirbellosen Wesen mit Elektroschocks auf die Sprünge hilft, ändert sich die Stimmung an Bord schlagartig: Durch Dr. Derrys eigentlich unkaputtbaren Handschuh gelingt es dem hochintelligenten Calvin, aus der Petrischale zu entweichen.

Es folgt eine Fehlentscheidung einzelner Crew-Mitglieder nach der anderen - sehr zum Leidwesen der äußerst disziplinierten Quarantäne-Offizierin Miranda North (Ferguson), deren Aufgabe es ist, um jeden Preis zu verhindern, dass Calvin auf die Erde gelangt. Letztlich sind jedoch alle Missgriffe, die die Besatzungsmitglieder begehen, menschlich und deshalb glaubwürdig.

Das Lebewesen, dass die Crew inklusive Roy (Ryan Reynolds) liebevoll "Calvin" getauft verhält sich nach einem Elektroschock nicht mehr so liebenswürdig. (TVNOW / 2017 Skydance Productions, LLC)

Auch wenn im weiteren Verlauf Besatzungsmitglieder ertrinken oder grausam verbluten, dabei der rote Lebenssaft in die Schwerelosigkeit entweicht, behält der Film ein gewisses ästhetisches Level, bleibt spektakulär und nichts für schwache Nerven. Vorhersehbar ist hier nichts: Bis zuletzt bleibt der smarte, außerirdische Gegner für die immer kleiner werdende Besatzung uneinschätzbar.